Scicli brilla in pista: ottimi risultati per gli Esordienti al Meeting di Ragusa

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Ampia la partecipazione nelle categorie Esordienti (fra gli 8 ed i 10 anni) con i giovanissimi sciclitani che hanno dato il massimo nelle prove sportive sul campo di atletica della città capoluogo. Nelle gare femminili EF8 brillante la prestazione di Gioia Puntara che è riuscita ad aggiudicarsi entrambe le prove del biathlon. Nel maschile, nella categoria EM8, ottimi risultati per Nicolò Carrabba che ha conquistato un 2° ed un 3° posto nelle due gare in programma, seguito dai compagni di squadra Giovanni Lorefice, Giuseppe Covato e Iacopo Puglisi. Nelle prove della categoria EF10 si sono distinte Maria Vittoria Mallia, Lea Purromedi e Marianna Alfieri. Nel settore maschile della categoria EM10 gli sciclitani hanno ottenuto buoni piazzamenti di squadra grazie a Jordi Pallavicino, Angelo Galesi, Vincenzo Covato, Giuseppe Alfieri ed Edoardo Drago. Al Meeting di Ragusa anche le Allieve con Ginevra Ragusa che si è espressa bene nella velocità pura dei 100 metri e con Noemi Arrabito che ha ben figurato nella prova degli 800 metri. Grande prestazione, poi, del tecnico dell’ASD Atletica Tre Colli Scicli, Lorenzo Minauda, sceso in pista nella prova sulla distanza di un miglio (1.609 metri): protagonista di un’ottima prestazione cronometrica è riuscito ad abbassare il proprio primato personale nel passaggio ai 1.500 metri. Un tecnico che è di esempio per i suoi giovanissimi allievi.

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