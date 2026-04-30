ComisoRace 2026: tra Master e batteria Elite il grande running accende la città

Comiso si prepara a vivere una domenica di sport ad alta intensità con la terza edizione della ComisoRace 2026, in programma il 3 maggio nel cuore barocco della città iblea. La manifestazione, con partenza e arrivo in Piazza Fonte Diana, si presenta con una formula rinnovata e ambiziosa, capace di coniugare partecipazione di massa e contenuti tecnici di livello internazionale.

Organizzata dall’Athlon Kamarina guidata dalla presidente Loredana Busacca, l’edizione 2026 introduce una novità destinata a elevare il profilo della gara: la batteria Elite, una 10 chilometri separata che promette ritmo, tattica e spettacolo puro.

La gara Master, cuore pulsante dell’evento, vedrà al via oltre 350 atleti in rappresentanza di 65 società, numeri che confermano la crescita costante della manifestazione. Il tracciato cittadino, disegnato tra le vie del centro storico, farà da teatro a una sfida combattuta sia al maschile che al femminile. Riflettori puntati su Desiree Cugnata, protagonista assoluta della stagione, affiancata da Francesca Alario e Maria Nicotra. Tra gli uomini si preannuncia battaglia con nomi come Paolo Scimonello, Salvatore Greco e soprattutto Francesco Ingargiola, primatista siciliano in maratona.

A rendere ancora più affascinante il contesto è la varietà anagrafica dei partecipanti: dai veterani Rosaria Lanza e Giuseppe Dottorello, entrambi 76enni, fino ai giovani talenti come Matilde Pavone e Lorenzo Lici.

Ma il vero salto di qualità arriva con la batteria Elite delle 11:00, una novità che porta a Comiso un parterre internazionale di alto livello. In prima linea il campione europeo Daniele Meucci e Ahmed Ouhda, affiancati dalla giovane promessa Giulia Zanne. Accanto a loro, una nutrita presenza africana pronta a imporre ritmi elevatissimi su un circuito spettacolare di dieci giri da un chilometro ciascuno, formula pensata per esaltare la visibilità e l’intensità della competizione.

Il programma della giornata scorrerà serrato: raduno alle 7:30, partenza della 10K competitiva e della Walking alle 9:00, quindi il gran finale con la batteria Elite e le premiazioni a mezzogiorno. Un format che trasforma la ComisoRace in un evento completo, capace di attrarre atleti, appassionati e pubblico.

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