Ginnastica artistica: ottimi risultati per le veterane della ASD Scicli a Rosolini

E’ nella città di Rosolini, nel Siracusano, che si è svolta la seconda ed ultima prova del campionato regionale Silver Eccellenza della Federazione ginnastica d’Italia. Ottimi risultati per le atlete sciclitane con la squadra della Asd Ginnastica Artistica che ha guadagnato una prestigiosa quinta posizione nella classifica regionale. “Facciamo i complimenti a loro non solo per il miglioramento agli attrezzi corpo libero e volteggio, ma anche perché sono le veterane della società: ragazze che non perdono un allenamento e che frequentano il quarto e terzo superiore del liceo scientifico – afferma la società sportiva sciclitana – ragazze che, sin da subito, si organizzano per essere sempre presenti. Nella gara di Rosolini la trave ha fatto qualche scherzetto, ma la gara è gara e noi accettiamo sempre tutto… siamo comunque davvero felici di aver preso parte al campionato di Eccellenza e già pensiamo al prossimo anno per esserci ancora. La nostra squadra, formata da Ilenia, Viola, Cristina e Giulia Maria (che purtroppo a causa di un infortunio non ha potuto prendere parte a nessuna delle due prove) si è classificata settima nella gara odierna e quinta nella classifica regionale, considerando la somma delle due prove. Adesso non si molla. Ci sono le gare individuali attese fra meno di tre settimane. Presto si ritorna al lavoro”.

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