A Milano il giovane sciclitano Marco Giglio riscrive il suo record personale sui 1.000 metri

Un successo sportivo maturato nella famiglia della ASD Scicli Running e raccolto a Milano dove per lo sciclitano Marco Giglio la trasferta in terra lombarda si è rivelata di grande successo. Successo personale e per la stessa società di atletica sciclitana che conferma una tradizione quarantennale in questa disciplina sportiva. L’atleta sciclitano Marco Giglio è stato protagonista nella 15ª edizione della ESET WMD-Night, la competizione inserita nel rinomato circuito internazionale World Athletics Continental Tour, dove ha conquistato un eccellente 4° posto assoluto sulla distanza dei 1.000 metri. Oltre all’eccellente posizione in classifica il giovane ha migliorato il suo tempo: ha fatto fermare il cronometro sull’ottimo tempo di 3:03.11 riuscendo nell’impresa di abbassare ancora una volta il proprio record personale. Oltre al dato cronometrico, a colpire gli addetti ai lavori è stata la gestione della gara: il giovane atleta ha saputo interpretare la distanza con una maturità tattica fuori dal comune, mantenendo i nervi saldi nonostante la pressione di una vetrina internazionale così competitiva. Questo piazzamento non è solo un successo individuale, ma una conferma preziosa per tutto il movimento sportivo locale, posizionando Giglio come uno degli atleti più interessanti e promettenti del mezzofondo regionale. Per la ASD Scicli Running e per l’intera comunità sciclitana, questa prestazione rappresenta un motivo di grande orgoglio, segnando un nuovo punto di partenza per una stagione che si preannuncia carica di nuove soddisfazioni.

© Riproduzione riservata