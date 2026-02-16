Corsa campestre in condizioni estreme: la pioggia non ferma il GP Provinciale Ibleo 2026

La pioggia, caduta ieri su Sampieri, non ha fermato la gara valevole quale seconda prova del GP Provinciale Ibleo 2026 e valida anche come Campionato provinciale di corsa campestre. La manifestazione sportiva, organizzata dall’ASD Tre Colli di Scicli, ha ospitato anche la 9ª edizione della “Terre Iblee Tour” sulla distanza dei 6 chilometri. Le condizioni meteo non eccellenti hanno reso la gara ancora più impegnativa e selettiva. Le gare della categoria Master si sono disputate regolarmente con sforzi enormi per gli atleti. Per l’ASD Scicli Runnig hanno gareggiato Andrea Arrabito (5° SM) che ha chiuso c on il tempo di 26’16”, Tonino Giglio (5° SM 35) 26’30”, Alberto Basile (6° SM) 27’35”, Stefano Betto (9° SM 40) 27’55”, Riccardo Donzella (10° SM 40) 28’47”. “La sorpresa della giornata di ieri è arrivata da Alberto Basile che, pur essendo un neofita della disciplina, ha corso con la lucidità di un veterano. Ottime le prestazioni degli altri concorrenti. Rammarico per i più piccoli che non hanno potuto gareggiare per le cattive condizioni meteo” – ha commentato la società sciclitana.

Ottime le prestazioni per l’ASD Ispica Running che a Sampieri ha gareggiato con Pierpaolo Lucenti (SM35), autore di un’ottima prova chiusa in 24’55”, Gianni Barrotta (SM50) che ha fermato il cronometro a 28’06”, Tonino Occhipinti (SM60), terzo classificato di categoria con il tempo di 29’20” e Claudio Cavarra (SM45) che ha concluso la gara in 29’53”. “Sono state delle prestazioni a doppio mandato, prestazioni di carattere e di determinazione, rese ancora più significative dalle difficili condizioni del terreno, che hanno messo alla prova forza, tecnica e resistenza di tutti gli atleti – ha commentato la società di altetica ispicese – perseveranza e spirito agonistico continuano ad animare la Ispica Running, già pronta a tuffarsi nella prossima sfida del calendario provinciale”.

