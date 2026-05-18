Da Trieste alla Sicilia: Ispica Running non si ferma e colleziona successi

Un fine settimana, appena concluso, ricco di successi per l’ASD Ispica Running che è stata impegnata dal nord al sud Italia in due importanti appuntamenti podistici. Alla gara Fidal di Dole Corri Trieste, sul tracciato di 10 chilometri all’interno del suggestivo Porto Vecchio di Trieste con un circuito di tre giri da 3,3 km, l’atleta Francesco Giunta SM45 della Running Ispica ha guadagnato un bel sesto posto, con il tempo di 43’47” nella categoria SM45 e distinguendosi tra i 225 partecipanti presenti alla manifestazione. Ieri presenza anche alla seconda edizione del “Trofeo Città di Niscemi”, gara valida come terza prova del circuito Sicily Bronze Races 2026 che ha visto la partecipazione di oltre 400 atleti. “Atleti che hanno animato le vie del centro storico della cittadina in una manifestazione organizzata dall’A.S.D. Niscemi Running – commenta la società sportiva ispicese – quello di Niscemi si è confermato uno degli appuntamenti più partecipati del podismo siciliano. Per la nostra società, da segnalare la prima esperienza podistica di Daniele Carbonaro SM, accompagnato dal fratello Piero Carbonaro SM40, da Giuseppe Pitino SM60 e da Danilo Iacono SM, tutti autori di ottime prestazioni e piazzamenti nelle rispettive categorie. Due città, due gare, stessa passione e stessa voglia di esserci. Da Trieste fino a Niscemi, ASD Ispica Running c’è, sempre”.

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