Running Ispica da applausi: podi e grandi risultati tra Noto e Ragusa

Tre gare diverse con un unico denominatore: capacità, preparazione e voglia di vincere. Il risultato più sorprendente è arrivato da Noto, per l’esattezza da Testa dell’Acqua dove si è corsa la 10km dell’Ultracentum. Una gara in cui è stato protagonista assoluto Peppe Fede conquistando il 1° posto nella categoria SM50 e centrando, di fatto, il suo primo podio alla prima apparizione ufficiale. Entusiasmante anche la prova di Orazio Gisabella (SM60) alla Scoglitti Race. Impegnato sulla distanza della mezza maratona (21,097 km), Gisabella ha offerto una prestazione di altissimo livello cronometrico, chiudendo in 1:41:13 e guadagnando un prestigioso 3° posto di categoria. La presenza dell’ASD Running Ispica ha lasciato il segno anche al Vivicittà di Ragusa. Sui 10 km del percorso ibleo, i colori della società sono stati difesi con onore da un terzetto d’eccezione: Daniele Filippello (SM40) e Giovanni Digrandi (SM60) hanno tagliato il traguardo quasi in parata con i tempi di 47:39 e 47:40, seguiti da un solido Peppe Cavallo (SM55) che ha chiuso in 50:32. “Ancora una volta la costanza, la perseveranza e lo spirito di sacrificio hanno permesso ai nostri atleti di raggiungere obiettivi di assoluto valore”, ha commentato dalla dirigenza della ASD Ispica Running, celebrando un weekend che premia il lavoro svolto durante gli allenamenti settimanali e dando appuntamento a domenica prossima per la mezza maratona delle due province e per la Moncada Race, orgogliosa di coadiuvare l’ASD Pietro Guarino di Rosolini.

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