Gli atleti della Running Ispica alla Mezza Maratona di Berlino

Per l’associazione sportiva ispicese di atletica l’appuntamento con la Mezza Maratona di Berlino, giunta alla 45° edizione, non poteva mancare. A rappresentare l’ASD Ispica Running è stato Carmelo Padova (SM55), autore di una prova solida chiusa in 1:37:18. L’atleta si è classificato 178° nella propria categoria e 4776° nella classifica generale. Un risultato che la stessa società sportiva commenta positivamente. “C’è stata una grande partecipazione alla 45ª edizione della Mezza Maratona di Berlino – spiega in una nota – al via ci sono stati 42.563 atleti provenienti da 134 Paesi. La competizione si è svolta lungo il tradizionale percorso cittadino di 21,0975 km, interamente pianeggiante e tra i più veloci del panorama internazionale. Suggestivo il tracciato che ha permesso di correre tra alcuni dei simboli più rappresentativi della capitale tedesca, come il Reichstag e il Checkpoint Charlie. Con grande soddisfazione il nostro commento: l’Ispica Running c’è e lavoreremo sempre più per essere presenti a questi appuntamenti sportivi che permettono di competere con atleti provenienti da ogni parte del mondo”.

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