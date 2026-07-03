Caldo estremo e percorso insidioso: Giglio e Donzella portano la Running Scicli al traguardo di Rosolini

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Un successo per il duo Tonino Giglio e Riccardo Donzella che, al 1° Trofeo Città di Rosolini, hanno chiuso il percorso di dieci chilometri con il tempo rispettivamente di 0:44:06 e di 0:47:11 fra ali di folla che hanno gremito le strade della cittadina siracusana sotto un caldo afoso ed un tracciato ben disegnato ed impegnativo. La ASD Running Scicli ha dato il meglio di sé in quella che è una delle gare più impegnative della stagione. “Una giornata intensa, quella dello scorso 28 giugno, caratterizzata da una partecipazione affluente e condizioni ambientali estreme – commenta Lorenzo Bonicontro – un caldo asfissiante ha messo a dura prova la resistenza di tutti i partecipanti fin dai primi chilometri. A rendere il tutto ancora più tecnico e selettivo, un percorso cittadino caratterizzato da continue insidie: cambi di direzione repentini, salute e stradine strettr che hanno richiesto massima concentrazione ed agilità. I nostri portacolori Tonino Giglio e Riccardo Donzella hanno onorato la nostra società con grande tenacia e spirito di sacrificio portando a termine i dieci chilometri previsti in una cornice di pubblico ed una competizione ad alto livello”.

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