Allo sciclitano Francesco Verdirame il premio “Eccellenze Tecniche 2026” della Libertas

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La consegna nel Salone d’Onore del CONI nei giorni scorsi a Roma. Con “Eccellenze Tecniche Libertas 2026”, promosso dal Centro nazionale sportivo Libertas, viene premiata la dedizione e la professionalità di quei tecnici che lavorano con abnegazione ed impegno nel trasferire le loro conoscenze agli atleti. Giovani atleti che trovano, negli ambienti sportivi scelti per vocazione, amore ed inclusione. A Francesco Verdirame del Centro Ippico Ganaderia San Marco di Scicli è andato il prestigioso riconoscimento dandogli atto di aver portato alto il nome della città in ambito nazionale. Medaglia d’oro e Certificato di Eccellenza tra le mani sono per Francesco Verdirame il giusto premio per aver consegnato, in termini di conoscenze e di esperienze, la sapienza dello sport ai giovani atleti della scuola sportiva che lo vede impegnato ai massimi livelli.

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