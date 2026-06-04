La Geriatria dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica rafforza il proprio ruolo nella formazione medica universitaria e consolida la collaborazione con l’Università degli Studi di Catania. Un riconoscimento significativo che riguarda il dottor Salvatore Abbate, direttore dell’U.O.C. di Geriatria, ufficialmente inserito nel Consiglio della Scuola di Specializzazione in Geriatria dell’Ateneo etneo. La nomina è stata approvata all’unanimità […]
Allo sciclitano Francesco Verdirame il premio “Eccellenze Tecniche 2026” della Libertas
04 Giu 2026 12:31
La consegna nel Salone d’Onore del CONI nei giorni scorsi a Roma. Con “Eccellenze Tecniche Libertas 2026”, promosso dal Centro nazionale sportivo Libertas, viene premiata la dedizione e la professionalità di quei tecnici che lavorano con abnegazione ed impegno nel trasferire le loro conoscenze agli atleti. Giovani atleti che trovano, negli ambienti sportivi scelti per vocazione, amore ed inclusione. A Francesco Verdirame del Centro Ippico Ganaderia San Marco di Scicli è andato il prestigioso riconoscimento dandogli atto di aver portato alto il nome della città in ambito nazionale. Medaglia d’oro e Certificato di Eccellenza tra le mani sono per Francesco Verdirame il giusto premio per aver consegnato, in termini di conoscenze e di esperienze, la sapienza dello sport ai giovani atleti della scuola sportiva che lo vede impegnato ai massimi livelli.
© Riproduzione riservata