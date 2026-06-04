Incidente sulla SS 115: traffico in tilt a Modica tra lavori stradali e mercato settimanale

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Mattinata particolarmente difficile per gli automobilisti modicani lungo la SS 115, dove a una situazione già complicata dalla presenza di un cantiere stradale si è aggiunto un incidente che ha ulteriormente aggravato la viabilità.

Il sinistro si è verificato poco prima del Ponte Guerrieri, nel territorio di Modica, e ha coinvolto diversi veicoli in un tamponamento a catena. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per gestire la circolazione. Uno degli automobilisti coinvolti è stato trasportato al Pronto Soccorso per accertamenti, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

L’incidente è arrivato in una mattinata già caratterizzata da forti rallentamenti. Fin dalle prime ore del giorno, infatti, la pazienza degli automobilisti era stata messa a dura prova dai lavori di manutenzione programmati sulla SS 115, all’altezza dell’uscita del polo commerciale in direzione Ragusa. Gli operai erano impegnati nelle operazioni di scarificazione dell’asfalto, intervento preliminare al rifacimento del manto stradale.

A complicare ulteriormente il quadro viario ha contribuito anche il tradizionale mercato settimanale di contrada Caitina, che richiama ogni giovedì centinaia di persone e veicoli. Il risultato è stato un vero e proprio effetto imbuto che ha interessato non solo la statale ma gran parte del quartiere Sorda, con code, rallentamenti e tempi di percorrenza notevolmente aumentati.

L’ennesima mattinata di disagi riporta al centro del dibattito una questione che periodicamente torna d’attualità: l’opportunità di programmare interventi di manutenzione stradale in fasce orarie caratterizzate da elevati flussi di traffico. Una scelta che, soprattutto in una zona già congestionata dalla presenza del polo commerciale e del mercato settimanale, continua a suscitare perplessità tra automobilisti e residenti.

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