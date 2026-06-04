Riconoscimento per la Geriatria di Modica: il dottor Abbate nella Scuola di Specializzazione

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La Geriatria dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica rafforza il proprio ruolo nella formazione medica universitaria e consolida la collaborazione con l’Università degli Studi di Catania.

Un riconoscimento significativo che riguarda il dottor Salvatore Abbate, direttore dell’U.O.C. di Geriatria, ufficialmente inserito nel Consiglio della Scuola di Specializzazione in Geriatria dell’Ateneo etneo.

La nomina è stata approvata all’unanimità nel corso della seduta del Consiglio della Scuola, riunitosi il 2 marzo, e rappresenta un passaggio rilevante nel percorso di integrazione tra formazione accademica e attività clinica sul territorio.

Nel verbale ufficiale si evidenzia come il dottor Abbate, già parte della rete formativa della Scuola e attivamente coinvolto nell’erogazione di crediti professionalizzanti per gli specializzandi del secondo e terzo anno, sia considerato «un valido supporto per la scuola in virtù dell’esperienza in campo geriatrico».

L’inserimento si colloca all’interno della convenzione tra l’ASP di Ragusa e la Scuola di Specializzazione in Geriatria dell’Università di Catania, uno strumento strategico che consente di integrare la didattica universitaria con l’esperienza clinica maturata nelle strutture sanitarie del territorio.

La convenzione, valida fino all’anno accademico 2027/2028, permette agli specializzandi di svolgere attività formative nelle strutture aziendali riconosciute idonee per requisiti organizzativi e assistenziali, garantendo un percorso teorico-pratico completo e certificato.

In questo contesto, l’U.O.C. di Geriatria di Modica assume un ruolo centrale nella crescita dei futuri medici specialisti, offrendo competenze cliniche e organizzative maturate sul campo e contribuendo in modo concreto alla qualità della formazione.

Le attività degli specializzandi si svolgono sotto la supervisione dei responsabili delle strutture ospedaliere, attraverso un percorso strutturato che prevede valutazione e certificazione delle esperienze acquisite.

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