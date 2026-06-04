A Comiso una svolta storica: il mercato del venerdì non sarà più lo stesso

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Sono stati consegnati ieri mattina i lavori per la realizzazione della nuova area mercatale adiacente a via Gesualdo Bufalino, destinata a ospitare lo spostamento del mercato del venerdì. Un intervento atteso che segna una svolta nella gestione del commercio ambulante cittadino e nella riorganizzazione degli spazi urbani.

A darne notizia è l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Cassibba, che ha illustrato i dettagli dell’opera progettata dall’Ufficio tecnico comunale e finanziata tramite un mutuo della Cassa Depositi e Prestiti. Il costo complessivo è di circa un milione di euro, mentre i tempi di realizzazione sono stimati in dieci mesi dalla consegna dei lavori.

Secondo quanto spiegato dall’assessore, il trasferimento del mercato si rende necessario per ragioni di sicurezza, viabilità e igiene. L’attuale collocazione in via Cechov, insieme alle strade e agli slarghi limitrofi, nel centro abitato, ha infatti creato nel tempo criticità sia per i residenti sia per gli operatori commerciali, spesso privi di servizi adeguati.

La nuova area mercatale sarà completamente attrezzata e dotata di parcheggi dedicati, servizi igienici, due accessi distinti per entrata e uscita, spazi verdi e un sistema di illuminazione. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire maggiore ordine e fruibilità, migliorando al tempo stesso la vivibilità delle zone attualmente occupate dal mercato.

L’amministrazione comunale valuta inoltre, a lavori ultimati, l’attivazione di un servizio navetta per collegare la nuova area ai quartieri più distanti, così da agevolare l’accesso ai cittadini e favorire la partecipazione al mercato settimanale.

Il nuovo assetto, inoltre, potrebbe generare nuove opportunità occupazionali con l’introduzione di figure dedicate alla gestione dell’area, come il custode del mercato, l’addetto alla pulizia dei servizi e il custode del parcheggio.

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