Importante intervento di rafforzamento dell’organico per l’ASP Ragusa, che ha deliberato tra il 28 e il 30 maggio un nuovo pacchetto di stabilizzazioni del personale del comparto sanitario. In totale sono 36 le unità assunte a tempo indeterminato, un provvedimento che punta a garantire maggiore continuità assistenziale e a consolidare la qualità dei servizi offerti […]
Ordine al Merito della Repubblica: consegnate le onorificenze a otto eccellenze ragusane
03 Giu 2026 16:39
Consegnate ieri le prestigiose onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI), conferite dal Capo dello Stato Sergio Mattarella a otto cittadini della provincia nel corso della cerimonia celebrativa. Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana è stata insignita la Prefetto di Ragusa Tania Giallongo, Ufficiali dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana il Maggiore Francesco Zangla, Comandante della Compagnia Carabinieri di Modica, il dottor Erman Dinatale Ispettore della Polizia di Stato. Tre onorificenze di Cavalieri dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana al dottor Antonio Gullì, viceprefetto vicario di Ragusa, Guglielmo Arrabito, funzionario amministrativo della Prefettura di Ragusa, Giovanni Esposto, vice ispettore della Polizia di Stato, dottoressa Rosanna Salamone, sostituto commissario coordinatore della Polizia di Stato, luogotenente C.S. Cosimo Romeo, luogotenente carica speciale dell’Arma dei Carabinieri.
© Riproduzione riservata