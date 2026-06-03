A Scicli parte “Voce di Comunità”: supporto e mediazione per famiglie e stranieri

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Nella città, dove si parlava di integrazione già trent’anni fa con l’allora centro “La sorgente” a Donnalucata, oggi nasce una nuova realtà dedicata alle famiglie ed ai soggetti stranieri che vivono nel territorio. “Voce di Comunità” ha una struttura ben precisa: si presenta come spazio interculturale di ascolto, mediazione ed accompagnamento perchè “non siamo solo parte delle comunità, ne siamo voce” – dicono nella loro brochure di presentazione al territorio. L’idea di Khaoula Khalifa e di Afef Ben Rhouma è chiara. Dietro questa iniziativa c’è un lavoro di ricerca, di approfondimento e di studio. Oggi, con questo strumento al servizio del territorio, si dicono pronte a facilitare “la comunicazione ed il dialogo tra persone, servizi ed istituzioni”, ad aiutare “le persone ad orientarsi nel territorio e ad accedere ai servizi” ad a supportare, nei percorsi migratori e burocratici, le persone straniere nella gestione delle pratiche amministrative promuovendo, diritti, doveri ed opportunità per costruire insieme il futuro.

Un fine chiaro: ascoltare storie, creare ponti e costruire comunità.

“Voce di comunità nasce dall’esperienza diretta di persone che vivono ogni giorno l’incontro tra culture, lingue e realtà diverse – spiegano Khaoula Khalifa e Afef Ben Rhouma – siamo ragazze e ragazzi di seconda generazione, famiglie, cittadini e professionisti che conoscono dal vivo le difficoltà ma anche le risorse presenti nei percorsi di integrazione. La nostra esperienza nasce dal vissuto e dal rapporto quotidiano con il territorio. Ecco perchè abbiamo pensato e costruito questo spazio dedicato all’ascolto, al supporto ed all’orientamento delle persone e delle famiglie”.

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