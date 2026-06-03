Scicli capitale dell’arte contemporanea: trionfo per “Mappe Minerali” di Stefania Orrù

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Una serata di grande partecipazione, emozione e bellezza ha segnato l’inaugurazione di “Mappe Minerali”, la nuova mostra personale dell’artista Stefania Orrù, ospitata alla Galleria Quam di Scicli e curata dalla storica dell’arte e curatrice indipendente Ilaria Bignotti.

Fin dai primi minuti dell’opening, la galleria è stata presa d’assalto da appassionati d’arte, collezionisti, operatori culturali e visitatori provenienti da diverse nazionalità, confermando il crescente interesse attorno al lavoro di una delle artiste italiane più apprezzate della scena contemporanea.

Le opere esposte colpiscono immediatamente per la loro straordinaria forza visiva. Colori intensi, superfici vibranti e materie essenziali, derivate dalla tradizione dell’affresco, diventano nelle mani di Stefania Orrù un linguaggio contemporaneo capace di raccontare il tempo, la memoria e la trasformazione. L’osservatore viene catturato da lavori che mutano a seconda della distanza e dello sguardo, rivelando dettagli, stratificazioni e profondità che evocano antichi reperti archeologici e paesaggi minerali sospesi tra realtà e immaginazione.

Ad arricchire l’esperienza espositiva è stata la coinvolgente narrazione di Ilaria Bignotti, che ha guidato il pubblico alla scoperta della poetica dell’artista e della complessa tecnica che caratterizza la sua ricerca. Un racconto capace di mantenere alta l’attenzione dei presenti per tutta la durata dell’evento, trasformando la visita in un vero percorso immersivo.

Particolarmente apprezzata la performance realizzata dalla stessa Stefania Orrù, che ha svelato dal vivo almeno cinque diverse fasi del proprio processo creativo. Un momento di rara intensità che ha permesso ai visitatori di entrare nel cuore della sua pratica artistica, culminando nella sorprendente de-costruzione finale delle stratificazioni materiche per rivelare l’opera compiuta.

Nonostante le difficoltà legate al traffico cittadino causato dalla concomitante Festa della Madonna delle Milizie, la Galleria Quam ha registrato una partecipazione straordinaria, dimostrando ancora una volta il forte legame tra il pubblico e il percorso artistico di Stefania Orrù, iniziato proprio negli spazi della galleria sciclitana sei anni fa.

L’artista vive oggi una fase particolarmente significativa della propria carriera. Dopo numerose esposizioni nelle principali fiere italiane d’arte contemporanea e l’importante selezione da parte di Swatch per la prestigiosa residenza internazionale presso lo Swatch Art Peace Hotel di Shanghai, dove ha vissuto e lavorato per diversi mesi, Stefania Orrù è attualmente impegnata a Venezia nel progetto “Flora Fantastica”, ospitato negli storici Giardini Reali.

Durante l’inaugurazione è stato inoltre presentato in anteprima un estratto del docu-video dedicato all’artista, prodotto dalla Galleria Quam e realizzato da Casa Trentatré, con contributi critici di Ilaria Bignotti, Antonio Sarnari e della stessa Stefania Orrù. Un ulteriore tassello che contribuisce a raccontare il percorso umano e professionale di un’artista sempre più protagonista nel panorama contemporaneo italiano.

La mostra “Stefania Orrù – Mappe Minerali” resterà visitabile fino al 3 luglio presso la Galleria Quam di Scicli con ingresso gratuito. I visitatori potranno inoltre richiedere gratuitamente il catalogo della mostra contenente il testo critico firmato da Ilaria Bignotti, prezioso strumento di approfondimento per comprendere le molteplici chiavi di lettura del progetto espositivo.

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