Emozione sulla costa siciliana: scoperti i primi nidi di Caretta Caretta del 2026

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I primi nidi della stagione 2026 sono due e ricadono entrambi nella costa aretusea. I ritrovamenti, ieri, nelle spiagge di Marzamemi e di contrada Chiappa. La notizia arriva dalla biologa del WWF Oleana Prato che ha iniziato, così, l’andirivieni giorno e notte nelle spiagge della Sicilia sud ed orientale dell’isola. “Si è aperta ufficialmente la stagione di nidificazione 2026 delle tartarughe marine Caretta caretta nel Siracusano con i primi due importanti ritrovamenti lungo le coste del sud-est siciliano – annuncia Oleana Prato – durante i monitoraggi mattutini, avviati già dall’inizio di maggio sulle spiagge siciliane, sono stati individuati due nidi, uno a Marzamemi e uno nella zona di Contrada Chiappa. Il nido di Marzamemi è stato scoperto da Silvio Ariazzi mentre quello di contrada Chiappa è stato individuato da Ilaria Pizzocri, entrambi impegnati nelle attività di sorveglianza e tutela del litorale. Abbiamo già effettuato le ispezioni sui siti per confermare la presenza dei nidi ed avviare le procedure di monitoraggio previste dai protocolli di conservazione. Il doppio ritrovamento conferma ancora una volta l’importanza delle coste siracusane come aree privilegiate per la nidificazione della specie caretta-caretta”. Ad anticipare la Sicilia appena due giorni fa era stata la Calabria dove una mamma tartaruga aveva scelto di deporre le sue uova.

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