Cambio al vertice della GdF del Gruppo di Ragusa: il Maggiore Marco Migliaro subentra al Capitano Silvestri

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Cambio al vertice del Gruppo della Guardia di Finanza di Ragusa. Nei giorni scorsi si è insediato il Maggiore Marco Migliaro, che prende il posto del Capitano Guido Silvestri alla guida del reparto ibleo.

Un avvicendamento che segna una nuova fase per il Gruppo di Ragusa, impegnato quotidianamente nelle attività di contrasto agli illeciti economico-finanziari, nella tutela della legalità e nella prevenzione dei fenomeni che incidono sulla sicurezza economica del territorio.

Il Capitano Silvestri trasferito alla Scuola Allievi Finanzieri di Bari

Dopo due anni di servizio nella provincia di Ragusa, il Capitano Guido Silvestri lascia il comando del reparto per assumere un nuovo incarico presso la Scuola Allievi Finanzieri di Bari.

Durante la permanenza nel territorio ibleo ha svolto un’intensa attività operativa, raggiungendo importanti risultati nei diversi settori di interesse strategico per il Corpo della Guardia di Finanza.

Il suo lavoro ha contribuito al rafforzamento delle attività investigative e di controllo svolte dalle Fiamme Gialle a tutela della legalità economica e finanziaria.

Chi è il nuovo comandante Marco Migliaro

A raccogliere il testimone sarà il Maggiore Marco Migliaro, 35 anni, originario del Lazio, laureato in Giurisprudenza e in Scienze della sicurezza economico-finanziaria.

Il nuovo comandante arriva dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Perugia, dove negli ultimi anni ha ricoperto incarichi di particolare responsabilità.

Tra i ruoli svolti figurano quello di Comandante della Sezione Spesa Pubblica e Accertamento dei Danni Erariali e quello di Comandante della Sezione Anticorruzione, settori centrali nell’attività di prevenzione e contrasto delle irregolarità nella gestione delle risorse pubbliche.

Gli auguri del Comandante Provinciale Vismara

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa, Colonnello Gianbattista Vismara, ha espresso un sentito ringraziamento al Capitano Guido Silvestri per l’impegno dimostrato e per il lavoro svolto durante il periodo di comando.

Contestualmente ha rivolto al Maggiore Marco Migliaro i migliori auguri per il nuovo incarico, auspicando il raggiungimento di ulteriori importanti risultati da parte del Gruppo di Ragusa nell’interesse del Corpo e dell’intera comunità.

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