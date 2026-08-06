Anche a Scicli torna la navetta gratuita della movida estiva: collegamenti notturni sicuri

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Un servizio pensato per vivere le notti d’estate con maggiore tranquillità e senza rischi alla guida. Torna anche quest’anno a Scicli l’iniziativa “Movida Estiva – Prenotazione Online”, il servizio di bus navetta gratuito promosso dal Comune di Scicli insieme al Libero Consorzio Comunale di Ragusa per offrire ai giovani un’alternativa comoda, sicura e sostenibile agli spostamenti con mezzi privati.

L’obiettivo è accompagnare residenti e visitatori verso i principali luoghi della movida estiva, favorendo una mobilità più responsabile e riducendo i rischi legati agli spostamenti notturni.

Ventitré giornate di servizio tra agosto e settembre

La navetta sarà operativa per un totale di 23 giornate. Il servizio partirà il 7 agosto e sarà attivo senza interruzioni fino al 23 agosto. Successivamente tornerà nei fine settimana dal 28 al 30 agosto e dal 5 al 7 settembre.

Un calendario studiato per coprire il periodo di maggiore affluenza estiva, quando le località costiere registrano un aumento significativo di presenze e spostamenti nelle ore serali e notturne.

Il percorso collegherà le principali località della costa

Il bus navetta garantirà i collegamenti lungo un itinerario che attraverserà alcune delle zone più frequentate del territorio ibleo.

Il percorso interesserà Sampieri, Cava d’Aliga, Scicli, Donnalucata, Marina di Ragusa fino alla Strada Provinciale 36 nel territorio di Santa Croce Camerina.

Le corse di andata partiranno da Sampieri alle ore 21:30 e alle ore 22:30, mentre per il rientro saranno disponibili due corse notturne lungo il percorso inverso, previste alle ore 02:00 e alle ore 03:00.

Prenotazione obbligatoria per utilizzare il servizio

Per usufruire della navetta sarà necessario effettuare la prenotazione attraverso un apposito modulo online. Una modalità organizzativa pensata per gestire al meglio il numero dei passeggeri e garantire un servizio efficiente durante le serate più affollate.

La prenotazione rappresenta quindi un passaggio indispensabile per poter accedere gratuitamente al trasporto.

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