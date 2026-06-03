Scuola in Festa a Ragusa: piazze e vicoli si trasformano in laboratori per bambini

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Il centro storico di Ragusa si prepara a trasformarsi in un grande laboratorio educativo a cielo aperto, dove bambini e famiglie saranno protagonisti di un pomeriggio diffuso tra piazze, vicoli e spazi urbani animati da sport, arte, musica, letture, giochi tradizionali, esperienze scientifiche e attività creative.

È questo lo spirito della terza edizione di “Scuola in festa – al centro i bimbi”, in programma venerdì 5 giugno dalle ore 17.00, un evento che celebra la fine dell’anno scolastico trasformando la città in un grande percorso esperienziale dedicato ai più piccoli.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Ragusa e coordinata dall’associazione Eduka insieme a numerose realtà associative del territorio, punta a coinvolgere i bambini attraverso un modello educativo basato sul gioco, sulla scoperta e sulla partecipazione attiva.

Il centro storico sarà suddiviso in aree tematiche ispirate alle materie scolastiche, reinterpretate in chiave ludica e immersiva. Dall’educazione fisica alle arti, dalla matematica alle scienze fino all’educazione civica, ogni spazio offrirà esperienze pensate per stimolare curiosità e creatività.

I bambini potranno partecipare a tornei sportivi, percorsi motori, giochi cooperativi, laboratori di argilla e serigrafia, letture animate, attività musicali, esperienze STEM, giochi matematici e percorsi dedicati alla natura, alle tradizioni e all’interculturalità. Un vero viaggio tra conoscenza e divertimento.

Grande novità di questa edizione sarà la “Pagella delle Avventure”, uno strumento simbolico e giocoso che accompagnerà i partecipanti lungo tutto il percorso. Ogni attività completata consentirà di raccogliere timbri e progressi, trasformando la città in una mappa educativa da esplorare liberamente.

Le “materie” della pagella diventano così tappe di un’esperienza collettiva: dalla magia delle parole al quartiere dei colori, dai piccoli scienziati ai giochi matematici, fino al grande giro del mondo e alla campanella finale. Un modello che unisce apprendimento e divertimento in modo innovativo.

Chi riuscirà a completare almeno otto attività riceverà il “Biglietto Magico”, che darà accesso al sorteggio finale con premi e sorprese dedicate ai più piccoli, incentivando partecipazione, curiosità e spirito di scoperta.

Il gran finale è previsto in piazza San Giovanni alle 20.15 con lo spettacolo “Sogno sveglia” di Valerie Bla Bla, seguito dal sorteggio conclusivo e dalla premiazione del concorso “Se spengo… accendo!”, dedicato all’educazione digitale e al rapporto tra tecnologia, creatività e relazioni autentiche.

“Scuola in Festa – al centro i bimbi rappresenta un momento in cui bambini e famiglie di tutta Ragusa si ritrovano nel centro storico trasformandolo in uno spazio condiviso di comunità e partecipazione”, sottolineano il sindaco Peppe Cassì e l’assessore alla Pubblica Istruzione Catia Pasta. “Vogliamo riportare il gioco nelle piazze, favorendo socialità, incontro e creatività, lontano da schermi e dispositivi digitali”.

Per partecipare alle attività è richiesta l’iscrizione dei minori tramite infopoint dedicato oppure attraverso QR code presenti nei materiali informativi diffusi in città e sui canali social.

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