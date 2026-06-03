Studenti di Ispica sul podio nazionale: premiato il cortometraggio sulla Costituzione

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Un successo per gli studenti ed i docenti dell’istituto superiore ispicese al concorso bandito dall’Associazione nazionale Famiglie dei Caduti e dispersi in Guerra in seno alle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. A vincere il premio le classi terze degli indirizzi professionali, quali alberghiero, manutenzione ed odontotecnico, coadiuvati dai docenti di lettere referenti Maria Grazia Fratantonio, Angela Morana, Patrizia Spataro e Domenica Varano. Insieme hanno prodotto un cortometraggio interpretato dagli alunni, con riprese e montaggio curati dall’alunno Lorenzo Lorefice. “La realizzazione del cortometraggio ha trasformato gli studenti in soggetti attivi della narrazione storica e attraverso la drammatizzazione i ragazzi non si sono limitati a studiare la Costituzione, ma l’hanno messa in scena, interiorizzandone i valori.

La partecipazione al concorso è, inoltre, diventata per le classi terze un eccezionale laboratorio di educazione civica e di creatività in cui ogni studente ha raccontato se stesso e donato le proprie competenze – spiega in una nota la scuola superiore diretta dal professore Maurizio Franzò – un lavoro di squadra di alto valore in cui preziosa è stata anche la collaborazione degli altri docenti Licia Guastella, Fabio Lorefice, Rachele Pisana, Antonella Salemi, Stella Spinello. Elogiati lo spirito di squadra che ha portato alla realizzazione di un prodotto coeso e armonico e l’uso di forme di diverse forme espressive e la chiarezza del messaggio che ha reso il progetto significativo e coinvolgente”. La cerimonia di premiazione ufficiale si terrà a Palermo, al teatro Politeama, il prossimo 25 settembre.

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