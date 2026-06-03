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A Randello una giornata ecologica: volontari contro l’inquinamento da mozziconi
03 Giu 2026 11:16
Ragusa si prepara a una nuova giornata dedicata all’ambiente e alla sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti, in particolare dei mozziconi di sigaretta, tra i principali agenti inquinanti delle coste e degli ecosistemi naturali.
Domenica 7 giugno 2026, a partire dalle ore 10:00, l’associazione Plastic Free promuove un’iniziativa di raccolta mozziconi dal titolo “Il pianeta non è un posacenere”, che si svolgerà nella suggestiva area di Randello-Branco Piccolo.
L’obiettivo dell’evento è quello di sensibilizzare cittadini, volontari e visitatori sull’impatto ambientale dei piccoli rifiuti che troppo spesso vengono dispersi nell’ambiente, contribuendo al degrado delle spiagge e dei sistemi naturali costieri.
Il punto di ritrovo per i partecipanti è fissato proprio nella località di Randello, dove i volontari saranno coordinati nelle attività di raccolta e pulizia del territorio.
L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Ragusa, si inserisce in un più ampio programma di educazione ambientale e tutela del territorio portato avanti da Plastic Free su scala nazionale.
Per partecipare è necessario iscriversi tramite il sito ufficiale dell’associazione oppure scansionando il codice QR presente sulla locandina dell’evento. L’indirizzo di riferimento è plasticfreeonlus.it.
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