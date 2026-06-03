Faro Scalambri protagonista: Punta Secca richiama migliaia di visitatori

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Si è conclusa con numeri straordinari la terza edizione di Faro in Festa, la manifestazione promossa dal Comune di Santa Croce Camerina che, in quattro giorni, ha trasformato Punta Secca in un polo culturale e turistico capace di attirare quasi 4.000 visitatori.

Un risultato che conferma l’evento come uno degli appuntamenti più rilevanti del territorio, in grado di unire valorizzazione culturale, identità locale e promozione turistica.

Il Faro Scalambri protagonista assoluto dell’evento

Cuore pulsante della manifestazione è stato il Faro Scalambri, che grazie alla collaborazione con Marifari Messina ha aperto eccezionalmente le sue porte ai visitatori.

Il percorso all’interno del faro ha offerto un’esperienza immersiva tra storia, testimonianze e installazioni, rendendo uno dei luoghi più iconici del Mediterraneo protagonista di un racconto culturale e identitario di grande impatto.

Faro in Festa non è stata soltanto un’apertura straordinaria del faro, ma un vero e proprio contenitore diffuso di eventi. Musica, spettacoli, intrattenimento per bambini, gastronomia, arte e iniziative solidali hanno animato Punta Secca per quattro giorni consecutivi.

La località marinara si è così trasformata in uno spazio collettivo di incontro, condivisione e partecipazione, rafforzando il legame tra comunità e territorio.

Le parole del sindaco: “Una visione che punta alla crescita del territorio”

“I risultati di questa terza edizione confermano che la strada intrapresa è quella giusta” ha dichiarato il sindaco di Santa Croce Camerina, sottolineando come Faro in Festa nasca da una precisa visione amministrativa orientata alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico.

Il primo cittadino ha evidenziato come cultura, memoria e identità rappresentino strumenti fondamentali di crescita e sviluppo, capaci di trasformare le eccellenze locali in opportunità concrete per la comunità.

Identità, memoria e celebrazione della Repubblica

L’edizione 2026 ha assunto anche un forte valore istituzionale e civile grazie alla celebrazione del 2 Giugno, Festa della Repubblica, con la proiezione del format Rai I volti della Repubblica.

Un momento dedicato alla memoria collettiva e ai valori fondanti della democrazia italiana, che ha rafforzato il significato simbolico dell’intera manifestazione.

Una luce sul Mediterraneo che racconta comunità e futuro

Nel suo intervento conclusivo, il sindaco ha definito Faro in Festa “una luce accesa sul Mediterraneo”, simbolo di una comunità che cresce e che sa fare squadra.

Una luce che rappresenta non solo il Faro Scalambri, ma anche la capacità delle istituzioni di creare occasioni di partecipazione, identità e sviluppo territoriale.

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