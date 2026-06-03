Bilancio stabilmente riequilibrato, manca ancora il parere dei revisori: la proposta torna in Giunta?

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A dieci giorni dall’annuncio dell’approvazione in Giunta dell’ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato 2023-2027, il parere dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria non è ancora arrivato. Un passaggio tutt’altro che secondario, visto che si tratta di uno degli atti più importanti per il futuro finanziario del Comune di Modica dopo la dichiarazione di dissesto.

La novità emersa nelle ultime ore è che, secondo quanto trapela, i revisori dei conti avrebbero avanzato richieste di integrazioni e modifiche agli uffici competenti. Circostanza che renderebbe necessario intervenire sul testo già approvato dalla Giunta e procedere successivamente a una nuova ratifica politica prima del definitivo esame dell’organo di controllo.

Se così fosse, l’atto presentato con enfasi dall’amministrazione comunale nelle scorse settimane non sarebbe ancora nella sua versione definitiva.

Una situazione che inevitabilmente riporta al centro del dibattito politico le perplessità sollevate dall’opposizione già nei giorni successivi all’annuncio della sindaca Maria Monisteri.

In quei giorni l’amministrazione aveva difeso il lavoro svolto, sottolineando le oltre diecimila ore di attività necessarie per arrivare alla predisposizione dell’ipotesi di bilancio e rivendicando il risultato raggiunto dopo mesi di verifiche contabili. La stessa sindaca aveva parlato di un passaggio storico per il Comune, reso possibile dal miglioramento della capacità di riscossione e da una nuova impostazione della gestione finanziaria dell’ente.

Anche la CGIL, intervenendo nel dibattito, aveva riconosciuto il valore dell’adozione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, evidenziando come molti Comuni siciliani in dissesto non siano riusciti a completare questo percorso neppure dopo diversi anni.

Adesso, però, la questione torna d’attualità proprio perché il parere atteso entro la fine di maggio non è arrivato e il procedimento sembra essere ancora fermo.

Ad alimentare ulteriormente il confronto politico è una nuova nota diffusa oggi dai gruppi consiliari di opposizione DC, Siamo Modica e Radici Iblee. Nel comunicato si sostiene che il commissario ad acta sarebbe nuovamente intervenuto per sollecitare l’amministrazione comunale, richiamando sindaco e dirigente finanziario sui ritardi accumulati. Secondo l’opposizione, dopo una richiesta di integrazioni formulata dai revisori il 15 maggio e una successiva risposta del 29 maggio, il documento dovrebbe adesso essere modificato e riportato all’esame della Giunta.

Per i consiglieri di opposizione, dunque, i dubbi espressi nei giorni scorsi troverebbero oggi conferma nei fatti. Una lettura che naturalmente attende eventuali repliche da parte dell’amministrazione comunale e degli uffici finanziari.

Resta il dato politico e amministrativo: il Bilancio Stabilmente Riequilibrato, annunciato come il punto di svolta dopo il dissesto, non ha ancora ottenuto il via libera dei revisori dei conti e il suo iter appare tutt’altro che concluso.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se si tratta soltanto di normali richieste tecniche di approfondimento oppure se le modifiche richieste comporteranno cambiamenti sostanziali all’impianto finanziario presentato dalla Giunta. Per il momento, il percorso verso l’approvazione definitiva resta ancora aperto.0

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