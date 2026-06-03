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A Comiso operazione nel centro storico: vendita abusiva di alimenti in un’abitazione. Tutto sequestrato. FOTO
03 Giu 2026 11:09
Operazione della Polizia Locale di Comiso nel centro storico cittadino, dove nella giornata di lunedì è stata scoperta un’attività abusiva di vendita al dettaglio di prodotti alimentari all’interno di un’abitazione privata.
L’intervento degli agenti del Comando di Polizia Locale ha permesso di individuare un immobile situato in Via Silvio Pellico, utilizzato come punto di stoccaggio e vendita irregolare da parte di alcuni cittadini extracomunitari.
All’interno dell’abitazione sono state identificate circa dieci persone, due delle quali sottoposte ad accertamenti più approfonditi in merito alla regolarità del permesso di soggiorno.
Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno sequestrato circa 300 chilogrammi di merce alimentare risultata priva di tracciabilità e quindi potenzialmente non conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza alimentare.
Al termine dell’operazione, i presunti gestori dell’attività illecita sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per le ipotesi di reato previste dalla normativa in materia.
A rendere nota l’operazione sono stati l’assessore alla Polizia Locale Dante Di Trapani e il comandante del Corpo Nunziata Turtula.
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