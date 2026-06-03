Provincia di Ragusa sotto controllo: maxi operazione tra strade, immobili ed esercizi pubblici

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Una vasta operazione di controllo del territorio è stata condotta nel mese di maggio 2026 dalla Polizia di Stato, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, l’immigrazione irregolare e garantire una maggiore sicurezza urbana.

L’attività, estesa a diversi Comuni della provincia di Ragusa, ha visto l’impiego complessivo di circa 130 operatori delle forze dell’ordine, impegnati in una serie di servizi straordinari che hanno interessato sia le principali arterie stradali sia il tessuto urbano dei centri storici.

Un’attenzione particolare è stata rivolta ai controlli sugli immobili, anche grazie al supporto di personale tecnico dell’Enel e della Polizia Locale di Comiso. Le verifiche hanno riguardato gruppi di edifici del centro storico, con l’obiettivo di accertare la corretta destinazione d’uso, la reale presenza degli aventi diritto e la regolarità dei contratti di locazione e delle utenze.

Nel corso dell’operazione sono stati effettuati 65 posti di controllo, con l’identificazione di 1.235 persone e il controllo di 640 veicoli. Le infrazioni al Codice della Strada contestate sono state 25, a conferma di un’attività capillare di prevenzione e monitoraggio della circolazione.

Sul fronte del contrasto all’immigrazione irregolare, sono stati eseguiti provvedimenti nei confronti di 9 cittadini stranieri, 4 dei quali accompagnati presso i Centri di Permanenza per il Rimpatrio, nell’ambito delle procedure previste dalla normativa vigente.

Particolare rilievo anche ai controlli negli esercizi pubblici, dove sono state ispezionate 7 attività. In questa fase operativa, la Polizia di Stato si è avvalsa della collaborazione dei Vigili del Fuoco, dell’Ispettorato del Lavoro e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, per verificare il rispetto delle norme di sicurezza, delle autorizzazioni amministrative e dei requisiti igienico-sanitari.

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