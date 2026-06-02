Ragusa celebra gli 80 anni della Repubblica: consegnate otto onorificenze, il caldo mette a dura prova i partecipanti. FOTO GALLERY

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RAGUSA – Una cerimonia partecipata e sentita, caratterizzata da una significativa presenza delle istituzioni civili, militari e religiose, ha celebrato questa mattina sul sagrato della Cattedrale di San Giovanni Battista l’80° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana.

L’evento, organizzato dalla Prefettura di Ragusa in contemporanea con le celebrazioni nazionali presiedute a Roma dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha visto la presenza dei rappresentanti delle amministrazioni locali, delle forze dell’ordine, delle associazioni combattentistiche e d’arma e delle deputazioni nazionali e regionali.

Una partecipazione istituzionale importante che, come spesso accade in queste occasioni, fa comunque sperare in una presenza ancora più numerosa della cittadinanza, soprattutto in una ricorrenza particolarmente significativa come quella di quest’anno, che segna gli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana.

A rendere particolarmente impegnativa la mattinata è stato il caldo intenso che ha accompagnato l’intera cerimonia. Le elevate temperature hanno provocato notevoli disagi tra i presenti e non sono mancati alcuni malori dovuti a cali di pressione e abbassamenti dei livelli glicemici. Diverse persone hanno dovuto fare ricorso all’assistenza del personale sanitario presente sul posto, che è intervenuto prontamente prestando le cure necessarie. Fortunatamente nessuna delle situazioni registrate ha avuto conseguenze gravi.

Momento centrale della manifestazione è stata la consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferite dal Capo dello Stato a otto cittadini che si sono distinti per il loro impegno professionale e istituzionale.

Il titolo di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana è stato conferito alla prefetta di Ragusa, Tania Giallongo.

Sono stati invece insigniti del titolo di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana il maggiore Francesco Zangla, comandante della Compagnia Carabinieri di Modica, e l’ispettore della Polizia di Stato Erman Dinatale.

Il riconoscimento di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana è stato assegnato al viceprefetto vicario di Ragusa Antonio Gullì, al funzionario amministrativo della Prefettura Guglielmo Arrabito, al vice ispettore della Polizia di Stato Giovanni Esposto, al sostituto commissario coordinatore della Polizia di Stato Rosanna Salamone e al luogotenente carica speciale dell’Arma dei Carabinieri Cosimo Romeo.

La cerimonia si è svolta in un clima di forte partecipazione istituzionale e di rispetto per i valori fondanti della Repubblica, celebrando una ricorrenza che continua a rappresentare uno dei momenti più significativi della vita democratica del Paese.

Al termine della manifestazione, il prefetto Tania Giallongo ha accolto autorità e ospiti nel cortile della Prefettura per il tradizionale brindisi dedicato alla Repubblica, momento conclusivo delle celebrazioni ragusane del 2 giugno. Foto di Salvo Bracchitta

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