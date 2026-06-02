2 Giugno, i sindaci siciliani a Roma per gli 80 anni della Repubblica: c’è anche Giarratana con Bartolo Giaquinta

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C’era anche il sindaco di Giarratana, Bartolo Giaquinta, a rappresentare la provincia di Ragusa alle celebrazioni ufficiali del 2 Giugno a Roma, in occasione dell’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana.

Il primo cittadino giarratanese ha preso parte alla tradizionale parata ai Fori Imperiali insieme a una delegazione di amministratori provenienti da tutta la Sicilia, guidata dal presidente di ANCI Sicilia, Paolo Amenta.

Come avviene ormai da diversi anni, sono stati proprio i sindaci italiani ad aprire la sfilata del 2 Giugno, un momento simbolico che vuole sottolineare il ruolo dei Comuni come istituzioni più vicine ai cittadini e autentici presìdi della democrazia.

«Ricorre quest’anno l’ottantesimo anniversario della Repubblica, una celebrazione che richiama i valori di libertà, democrazia, partecipazione e solidarietà sui quali si fonda il nostro Paese», hanno dichiarato il presidente di ANCI Sicilia Paolo Amenta e il segretario generale dell’associazione, Mario Emanuele Alvano.

Parole che assumono un significato ancora più forte in un momento storico segnato da conflitti internazionali e tensioni sociali. «Celebrare la Repubblica significa riaffermare il valore della pace, della convivenza democratica e della coesione nazionale nel solco dei principi della Costituzione», hanno aggiunto i rappresentanti dell’associazione dei Comuni siciliani.

Oltre a Bartolo Giaquinta, la delegazione siciliana era composta dai sindaci: Angelo Conti (Valledolmo), Antonio Bonanno (Biancavilla), Damiano Scalici (Torretta), Domenico Caggegi (Valverde), Eugenio Aliberti (Rodì Milici), Franco Fiore (Caccamo), Giovanni Cirillo (Montallegro), Graziano Liborio (Sant’Elisabetta), Luigi Iuppa (Geraci Siculo), Luigi Nigrelli (Comitini), Nunzio Spartà (Santa Domenica Vittoria), Rossana Cannata (Avola), Salvatore Faro (Viagrande), Stefano Castellino (Palma di Montechiaro), Vito Rizzo (Balestrate).

Una presenza significativa che ha portato la voce dei territori siciliani nel cuore delle celebrazioni nazionali, in una giornata dedicata ai valori fondanti della Repubblica e al ruolo delle autonomie locali nella vita democratica del Paese.

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