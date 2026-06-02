Vittoria città verde e sostenibile: il nuovo Piano d’azione si occuperà anche dell’acqua che manca

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Il consiglio comunale di Vittoria ha approvato il PAESC (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima). Si tratta di un piano, previsto dalla legge, di cui i comuni si dotano i comuni che aderiscono al “Patto dei sindaci” per guidare le scelte dell’ente in materia di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e adattamento ai cambiamenti climatici.

Si tratta di un documento stratgegico il cui obiettivo è ridurre l’emizizone di gas serra (con l’obiettivo di raggiungere entro il 2030 una riduzione del 40 /55 per cento) e adattarsi ai cambiamenti climatici. Nel concreto, sono previste una serie di misure per difendere il territorio da eventi esrtremi (onsate di calore o alluvioni). Gli interventi previsti intercettano sia il settore pubblico che privato.

Il piano è stato approvato con 16 voti favorevoli e due astenuti. Non c’è stato nessun voto contrario.

Alla redazione del piano hanno lavorato l’ufficio Ambiente del comune e Giulia Artini, esperta del sindaco in materia di Energia e Ambiente. “L’approvazione del PAESC non rappresenta un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso che dovrà essere costantemente monitorato, aggiornato e arricchito – spiega Artini – Presto si costituirà una cabina di regia per coordinare le azioni e guidarne l’attuazione. Il PAESC sarà uno strumento flessibile: potrà essere integrato con nuove azioni per rispondere alle esigenze che emergeranno negli anni”

Nei progetti futuri c’è anche uno dei grandi temi che toccano la città di Vittoria, così come la Sicilia: quello dell’acqua che manca e delle risorse idriche che si stanno depauperando. “Prevederemo interventi e misure per la gestione della risorsa idrica e il sistema di depurazione, aspetti sempre più centrali per la tutela dell’ambiente e la qualità della vita dei cittadini”

© Riproduzione riservata