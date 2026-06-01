Lite tra automobilisti sulla Modica-Sampieri: spunta un martello, un uomo ferito

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Una scena che ha lasciato senza parole gli automobilisti di passaggio quella verificatasi questa mattina intorno alle 10.30 lungo la strada provinciale Modica-Sampieri, poco prima del polo commerciale. Un episodio di violenza improvvisa che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, tutto sarebbe nato da un diverbio legato alla circolazione stradale. I due conducenti, per motivi ancora in fase di accertamento ma presumibilmente riconducibili a una manovra di sorpasso, avrebbero iniziato a discutere animatamente mentre erano alla guida.

La tensione sarebbe rapidamente degenerata. I due mezzi hanno accostato ai margini della carreggiata e uno degli automobilisti avrebbe sferrato un pugno attraverso il finestrino al conducente l’altra auto. Da lì la situazione è precipitata.

Entrambi sarebbero scesi dalle rispettive auto e ne sarebbe nata una violenta colluttazione. Secondo alcuni testimoni, uno dei due contendenti avrebbe trascinato fuori dall’abitacolo l’altro conducente, colpendolo ripetutamente durante la lite.

La scena più inquietante si sarebbe verificata pochi istanti dopo, quando uno dei protagonisti avrebbe estratto dalla propria vettura un lungo martello, descritto da alcuni presenti come un attrezzo di quasi un metro di lunghezza. Con l’oggetto in mano avrebbe continuato a inveire contro l’altro automobilista, alimentando il panico tra quanti stavano assistendo alla scena.

Provvidenziale si è rivelato l’intervento di un camionista di passaggio che, resosi conto della gravità della situazione, ha fermato il proprio mezzo ed è sceso per tentare di riportare la calma. Insieme ad altre persone presenti ha cercato di separare i due uomini e di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente.

Dopo alcuni concitati minuti, uno dei contendenti sarebbe risalito a bordo della propria auto allontanandosi dal luogo dell’accaduto. Sull’episodio sono in corso accertamenti. L’episodio ha suscitato forte impressione tra gli automobilisti che hanno assistito ai fatti. In molti parlano di una scena surreale e di una violenza spropositata per quello che, almeno inizialmente, sarebbe stato soltanto un diverbio nato durante la circolazione stradale.

Foto generata con AI

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