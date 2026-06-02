A Marina di Ragusa parcheggi e mobilità: sconti per residenti e lavoratori, ecco tutte le agevolazioni

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Novità in vista per la mobilità estiva a Marina di Ragusa. Il Comune ha definito, insieme alla società che gestisce il servizio di sosta a pagamento, il nuovo piano tariffario per il parcheggio di piazza Rabito, introducendo agevolazioni per residenti, proprietari di immobili, commercianti e lavoratori della frazione balneare.

L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione comunale è quello di trovare un equilibrio tra le esigenze dei residenti, quelle delle attività economiche e il crescente afflusso di visitatori che, soprattutto nei mesi estivi, raggiungono ogni giorno la località marinara.

Il nuovo piano prevede diverse formule di sosta:

Tariffa giornaliera: 14 euro;

Abbonamento di tre giorni: 35 euro;

Abbonamento mensile ordinario: 70 euro;

Abbonamento mensile agevolato: 50 euro per residenti, proprietari di immobili, commercianti e dipendenti delle attività presenti a Marina di Ragusa.

Una misura che punta a ridurre l’impatto economico per chi vive o lavora stabilmente nella frazione e che utilizza quotidianamente il parcheggio.

Tra le novità più attese c’è quella che riguarda i giorni di mercato. Per non penalizzare le attività commerciali e favorire l’accesso dei cittadini, ogni martedì e venerdì, dalle 8 alle 13, saranno gratuiti 131 dei 180 posti auto presenti all’interno di piazza Rabito.

Una scelta che punta a sostenere il commercio locale e a garantire una maggiore rotazione dei veicoli durante le giornate tradizionalmente più frequentate.

A spiegare la filosofia del provvedimento è stato l’assessore alla Mobilità, Giovanni Gurrieri, che ha ricordato come oltre la metà del parcheggio continuerà a essere disponibile senza costi e come restino comunque altre aree di sosta gratuita a breve distanza dal centro della località balneare.

L’assessore ha inoltre richiamato l’attenzione degli automobilisti sul rispetto degli orari di sosta. Con le recenti modifiche al Codice della Strada, infatti, non è più sufficiente pagare la differenza in caso di ticket scaduto: è prevista direttamente la sanzione amministrativa.

Il piano sulla sosta si inserisce in un progetto più ampio che interesserà la mobilità estiva di Marina di Ragusa. Dal prossimo 15 giugno entrerà infatti in funzione il servizio di trasporto pubblico interno, pensato per ridurre il numero di auto in circolazione e facilitare gli spostamenti all’interno della frazione.

L’obiettivo è quello di creare un sistema integrato tra parcheggi, trasporto pubblico e aree di sosta gratuita, cercando di affrontare uno dei temi più delicati dell’estate ragusana: il traffico e la ricerca di un posto auto nelle giornate di maggiore affluenza.

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