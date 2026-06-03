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Al colonnello Manuel Scarso l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferita dal Presidente Mattarella
03 Giu 2026 17:44
Il colonnello dei Carabinieri Manuel scarso, comandante provinciale dell’Arma di Caserta e originario di Modica, tra i cittadini insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, una delle più alte onorificenze conferite dallo Stato. La consegna del prestigioso riconoscimento è avvenuta ieri, 2 giugno, a Caserta, nell’ambito delle celebrazioni per l’80° anniversario della Festa della Repubblica. La cerimonia, organizzata dalla Prefettura di Caserta e dalla Brigata Bersaglieri Garibaldi, ha rappresentato uno dei momenti più significativi delle manifestazioni istituzionali dedicate alla ricorrenza nazionale.
L’onorificenza è stata conferita con decreto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e consegnata dal prefetto di Caserta nel corso di una cerimonia solenne che ha visto protagonisti cittadini distintisi per il loro contributo alle istituzioni e alla società civile.Le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana vengono attribuite a cittadini che si sono distinti per meriti acquisiti nei campi delle attività professionali, sociali, culturali e istituzionali. Si tratta di riconoscimenti che premiano percorsi di vita caratterizzati dall’impegno verso la collettività e dalla capacità di incarnare concretamente i valori della Repubblica.
Nel caso del colonnello Scarso, il riconoscimento assume un significato particolarmente rilevante. Alla guida del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta, uno dei territori più delicati e complessi del Paese sotto il profilo della sicurezza e del contrasto alla criminalità organizzata, ha saputo distinguersi per professionalità, equilibrio e spirito di servizio, qualità che ne hanno accompagnato l’intero percorso all’interno dell’Arma. Per Modica, la nomina del colonnello Manuel Scarso rappresenta molto più di un riconoscimento individuale. È il simbolo di un percorso professionale che, partendo dalle radici iblee, ha raggiunto i più alti livelli di responsabilità nelle istituzioni nazionali. Un esempio di come preparazione, sacrificio e senso dello Stato possano tradursi in un servizio prezioso per l’intera collettività.
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