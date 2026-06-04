Comune di Modica senza RSPP da cinque mesi? La segnalazione del consigliere Nigro accende i riflettori sulla sicurezza dei lavoratori

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Una segnalazione che, se confermata, aprirebbe interrogativi tutt’altro che secondari sulla gestione della sicurezza all’interno del Comune di Modica. A sollevare il caso è il consigliere comunale Paolo Nigro, del gruppo Siamo Modica, che con una lettera indirizzata alla sindaca Maria Monisteri sostiene che l’ente sarebbe privo, dallo scorso 31 dicembre, della figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Si tratta di una figura assolutamente centrale nella macchina amministrativa di qualsiasi ente pubblico o azienda. L’RSPP è infatti il professionista incaricato di individuare i rischi presenti negli ambienti di lavoro, elaborare le misure di prevenzione e protezione, predisporre i piani di sicurezza e collaborare con il datore di lavoro per garantire la tutela dei dipendenti.

La sua presenza non rappresenta una scelta discrezionale ma un preciso obbligo previsto dal Decreto Legislativo 81 del 2008, il cosiddetto Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.

Negli enti locali il ruolo di datore di lavoro è attribuito al sindaco o al dirigente formalmente individuato dall’amministrazione. Proprio per questo motivo la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione viene considerata dalla normativa uno degli adempimenti fondamentali per garantire la sicurezza dei lavoratori.

Non si tratta di una semplice formalità burocratica. La mancata designazione dell’RSPP comporta infatti conseguenze precise previste dalla legge. Il Testo Unico sulla Sicurezza stabilisce sanzioni che possono arrivare all’arresto da quattro a otto mesi oppure a un’ammenda di diverse migliaia di euro per il datore di lavoro che omette tale obbligo. Si tratta di responsabilità personali che non gravano sull’ente ma direttamente sul soggetto individuato dalla normativa.

È proprio questo uno dei punti centrali della lettera inviata dal consigliere Nigro alla sindaca Monisteri. Nella nota, il consigliere evidenzia come un’eventuale assenza della figura dell’RSPP per un periodo così lungo potrebbe esporre l’amministrazione a problematiche non soltanto amministrative ma anche giuridiche.

La questione diventerebbe ancora più delicata nell’ipotesi di un infortunio sul lavoro. In questi casi, infatti, l’assenza delle figure previste dal sistema di prevenzione e protezione potrebbe assumere rilevanza nell’accertamento di eventuali responsabilità. Da qui la richiesta di chiarimenti avanzata dal consigliere comunale, che invita l’amministrazione a verificare la situazione e a procedere con urgenza alla nomina qualora l’incarico risultasse effettivamente vacante.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione coordina tutte le attività legate alla sicurezza nei luoghi di lavoro: dalla valutazione dei rischi alla formazione del personale, dalla predisposizione dei piani di emergenza al monitoraggio delle misure di prevenzione. In un ente complesso come il Comune di Modica, che gestisce uffici, impianti sportivi, scuole, cantieri e numerosi servizi pubblici, il suo ruolo è considerato strategico per garantire il rispetto della normativa e la tutela dei dipendenti.

Nella sua lettera Nigro parla apertamente di una situazione che, se confermata, dovrebbe essere sanata immediatamente, sottolineando come la sicurezza dei lavoratori comunali non possa essere considerata una questione secondaria o rinviabile.

Al momento da Palazzo San Domenico non sono arrivate repliche ufficiali sulla vicenda. Resta dunque da comprendere se si tratti di una reale vacanza dell’incarico o se siano già in corso procedure amministrative per la nomina del nuovo responsabile.

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