Jalil Chaouch domina il ring: vittoria da applausi nel Super Fight K-1 Light

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Una prestazione autoritaria, costruita con tecnica, determinazione e grande maturità agonistica. Jalil Chaouch si conferma una delle giovani promesse più interessanti degli sport da combattimento conquistando una brillante vittoria nel Super Fight della categoria -50 kg, disciplina K-1 Light.

L’atleta dell’Invernino Fight Center è stato protagonista di un incontro di alto livello contro Giulio Parigi del team Giustiano di Castelvetrano, imponendosi ai punti al termine di un match praticamente sempre sotto il suo controllo.

Sin dal suono della campanella, Chaouch ha mostrato un approccio aggressivo ma lucido, occupando il centro del ring e imponendo un ritmo elevato. Calci, pugni e ginocchiate sono stati eseguiti con precisione e continuità, impedendo all’avversario di trovare spazi e soluzioni efficaci. Ogni tentativo offensivo di Parigi è stato neutralizzato e trasformato in occasione di contrattacco, permettendo al fighter ragusano di chiudere il primo round nettamente in vantaggio.

Nella seconda ripresa il copione non è cambiato. Parigi ha cercato di aumentare la pressione per rientrare nel match, ma Chaouch ha risposto con freddezza e grande intelligenza tattica. Le sue avanzate costanti hanno messo in difficoltà l’avversario, costretto a subire una serie di combinazioni efficaci che hanno evidenziato il divario emerso sul ring.

Il momento decisivo è arrivato quando una rapida sequenza di pugni ha aperto la strada a una potente ginocchiata al fegato che ha compromesso la resistenza di Parigi. Nel finale, un preciso calcio girato alla stessa altezza ha ulteriormente consolidato il predominio di Chaouch, indirizzando definitivamente il confronto verso il verdetto favorevole.

© Riproduzione riservata