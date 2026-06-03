MMA: impresa di Salvatore Gravina agli Assoluti Federkombat

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Grande risultato per Salvatore Gravina agli Italiani Assoluti MMA Federkombat andati in scena a Jesolo, dove l’atleta del Team Gravina – filiale Cicero Costha di Vittoria ha conquistato uno straordinario secondo posto nazionale.

Un percorso di altissimo livello quello del fighter siciliano, capace di superare due match intensi e combattuti prima di approdare alla finale, dove si è arreso soltanto ai punti contro un avversario di grande esperienza e qualità tecnica.

Una prestazione che conferma la crescita costante di Gravina nel panorama nazionale delle arti marziali miste, dove si sta ritagliando uno spazio sempre più importante grazie a determinazione, preparazione atletica e spirito competitivo.

Al suo fianco il maestro e tecnico MMA Luca Gravina, cintura nera di Brazilian Jiu Jitsu, figura centrale nel percorso di formazione dell’atleta e punto di riferimento tecnico del team.

Il risultato ottenuto a Jesolo si aggiunge a un curriculum già ricco di successi nel Muay Thai, Brazilian Jiu Jitsu e Grappling, confermando la versatilità e il livello completo del fighter vittoriese nelle discipline da combattimento.

Per Salvatore Gravina si tratta di un risultato che rappresenta un ulteriore passo avanti in una carriera in piena evoluzione, con lo sguardo già rivolto ai prossimi impegni stagionali, a partire dal match di Muay Thai in programma il 4 luglio a Giardini Naxos.

Contributo fotografico: Franco Assenza

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