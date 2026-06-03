Judo: oro per Giorgio Cappello. Il talento di Scicli trionfa al Trofeo Italia Liguria

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Il giovane atleta della Koizumi judo Ecodep Scicli è salito sul gradino più alto del podio vincendo il Trofeo Italia Judo Liguria al PalaSport di Genova a conclusione di una prestazione superlativa svoltasi nello scorso weekend sui tatami del capoluogo ligure. A Lui la parla della vittoria forte di essere un giovane dal grande valore sportivo. La medaglia d’oro nella categoria -100 kg riservata alla classe Under 21 junior è stata vinta da Giorgio Cappello cresciuto alla corte del Maestro Maurizio Pelligra. Sue sono state forza, tecnica e determinazione proprie di un campione. Il risultato di Genova è legato ad una stagione, quella di questi primi mesi del 2026, che aveva portato a conquistare il secondo posto all’Alpe Adria sfiorando, nello scorso mese di marzo, il podio europeo con un prestigioso quinto posto alla Junior European Cup in Portogallo. Giorgio Cappello oggi mostra capacità e caratteristiche per ben figurare a livello regionale e nazionale nelle fila giovanili dello judo italiano con lo guardo rivolto a nuovi orizzonti europei ed internazionali. Orgoglio della società sportiva sciclitana il giovane rappresenta il futuro dello judo.

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