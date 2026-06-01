Importante intervento di rafforzamento dell’organico per l’ASP Ragusa, che ha deliberato tra il 28 e il 30 maggio un nuovo pacchetto di stabilizzazioni del personale del comparto sanitario. In totale sono 36 le unità assunte a tempo indeterminato, un provvedimento che punta a garantire maggiore continuità assistenziale e a consolidare la qualità dei servizi offerti […]
Caruso protagonista fino alla fine: premio speciale al Giro d’Italia 2026
01 Giu 2026 13:24
Per l’eccellenza ragusana, proprio Damiano Caruso, è arrivato a conclusione del Giro d’Italia 2026 un riconoscimento speciale. A lui è stato consegnato il premio quale corridore super combattivo della Corsa Rosa; un premio che celebra grinta, attacchi e spirito di sacrificio mostrati lungo tutte le tre settimane di gara. Un successo per un atleta che ne ha fatto di…strada raccogliendo successi e riconoscimenti. Nell’ultima partecipazione della sua carriera al Giro d’Italia, conclusa a Roma prima del ritiro annunciato a fine stagione, Damiano Caruso ha confermato il suo valore. Un valore di sportivo protagonista di fughe, di lavoro di squadra assicurando una presenza costante tra i protagonisti della celebre manifestazione nazionale. Un premio che suggella una carriera esemplare, impreziosita dal secondo posto al Giro d’Italia 2021 e dal successo sull’Alpe Motta.
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