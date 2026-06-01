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Caruso protagonista fino alla fine: premio speciale al Giro d’Italia 2026

01 Giu 2026 13:24
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Per l’eccellenza ragusana, proprio Damiano Caruso, è arrivato a conclusione del Giro d’Italia 2026 un riconoscimento speciale. A lui è stato consegnato il premio quale corridore super combattivo della Corsa Rosa; un premio che celebra grinta, attacchi e spirito di sacrificio mostrati lungo tutte le tre settimane di gara. Un successo per un atleta che ne ha fatto di…strada raccogliendo successi e riconoscimenti. Nell’ultima partecipazione della sua carriera al Giro d’Italia, conclusa a Roma prima del ritiro annunciato a fine stagione, Damiano Caruso ha confermato il suo valore. Un valore di sportivo protagonista di fughe, di lavoro di squadra assicurando una presenza costante tra i protagonisti della celebre manifestazione nazionale. Un premio che suggella una carriera esemplare, impreziosita dal secondo posto al Giro d’Italia 2021 e dal successo sull’Alpe Motta.

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