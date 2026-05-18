Motyka Bike School protagonista anche nel ciclismo su strada

Dopo i brillanti risultati ottenuti nella mountain bike, la Motyka Bike School Modica conferma il suo straordinario momento di crescita anche nel ciclismo su strada. Il team modicano ha conquistato il primo posto tra le società partecipanti alla prima tappa disputata a Marina di Ragusa, regalando un’altra giornata di grande soddisfazione ai tecnici, alle famiglie e agli appassionati.

Una prova collettiva di alto livello che certifica il valore di un gruppo giovane ma già competitivo, capace di mettersi in evidenza anche in una disciplina diversa rispetto alla MTB, dove la società modicana aveva già raccolto risultati importanti nelle scorse settimane.

I giovani talenti trascinano il team modicano

A trascinare la Motyka Bike School verso il successo sono stati i suoi piccoli campioni. Nella categoria G1M, all’esordio assoluto in una competizione su strada, Carlo Andrea Borgese ha ottenuto un ottimo ottavo posto mostrando personalità e buone qualità tecniche.

Prestazioni eccellenti anche nelle categorie G2M e G4M, dove Santiago Borgese e Simone Adamo hanno conquistato il gradino più alto del podio dominando le rispettive gare.

Sempre nella categoria G4M, Nicolò Tagliarini ha sfiorato il podio chiudendo al quarto posto dopo una prova combattuta fino agli ultimi metri.

La giornata positiva della squadra modicana è proseguita anche nelle categorie G5. Dominik Borgese ha centrato un brillante secondo posto nella G5M, mentre Bruna Maria Puccia ha conquistato il terzo gradino del podio nella G5F confermando la crescita costante del settore femminile della società.

La crescita della Motyka Bike School passa dal lavoro di squadra

Dietro ai risultati ottenuti a Marina di Ragusa c’è il lavoro quotidiano portato avanti dagli istruttori della Motyka Bike School, sempre più punto di riferimento per il ciclismo giovanile del territorio.

La società modicana sta costruendo nel tempo un progetto sportivo fondato non soltanto sui risultati, ma soprattutto sulla formazione tecnica e umana dei giovani atleti. Un percorso che oggi inizia a dare frutti concreti anche nelle competizioni su strada, dove molti dei ragazzi affrontavano avversari con maggiore esperienza.

Dalla società arriva soddisfazione per il risultato ottenuto e soprattutto per l’atteggiamento mostrato dai giovani corridori in gara. L’obiettivo resta quello di continuare a crescere divertendosi, rafforzando lo spirito di squadra e consolidando un gruppo che gara dopo gara sta dimostrando maturità e qualità sempre più evidenti.

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