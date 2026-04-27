Motyka Bike School Modica domina a Palagonia: successi e podi nella seconda tappa di Coppa Sicilia XCO

Arrivano risultati importanti e nuove conferme per la Motyka Bike School Modica nella seconda tappa di Coppa Sicilia XCO, disputata ieri a Palagonia. Il sodalizio modicano si è distinto ancora una volta sia per i risultati individuali che per la prestazione collettiva, chiudendo la giornata al primo posto nella classifica a squadre della manifestazione.

Un successo che segue quello già ottenuto nella prima tappa e che certifica la crescita costante del movimento giovanile modicano nel ciclismo fuoristrada.

I più piccoli aprono la giornata tra emozioni e divertimento

La giornata è stata inaugurata dai giovanissimi della categoria MPG, con Salvuccio Cannata, Elsa Barone, Giorgio Floridia e Giuseppe Sortino protagonisti di una prova all’insegna del divertimento e della passione. I piccoli atleti hanno portato entusiasmo e spettacolo, confermando la crescita della disciplina anche nel territorio ibleo.

Un segnale importante per la società, che continua a investire sul settore giovanile come base per il futuro.

Podio e vittorie nelle categorie giovanili

Le prime soddisfazioni agonistiche arrivano nella categoria G1M con il trentaduesimo posto di Carlo Andrea Borgese, mentre nella G2M la Motyka Bike School firma una splendida doppietta: vittoria per Santiago Borgese e secondo posto per Giuseppe Agosta. Da segnalare anche l’ottimo quindicesimo posto di Salvatore Modica, all’esordio assoluto in gara.

Prestazione di grande livello anche nella categoria G4M, dove arriva un’altra doppietta modicana con la vittoria di Nicolò Tagliarini e il terzo posto di Simone Adamo. Completano il buon risultato di squadra il quinto posto di Gabriele Aprile, la nona posizione di Lorenzo Cassarino e il dodicesimo posto di Thomas Cataudella.

Bruna Maria Puccia d’argento, ritiro sfortunato per Dominik Borgese

Podio anche nella categoria femminile G5F, dove Bruna Maria Puccia conquista una meritata medaglia d’argento. Nella stessa giornata, però, sfortuna per Dominik Borgese, costretto al ritiro dopo una caduta che gli ha impedito di completare la gara.

Nonostante l’incidente, la società sottolinea la crescita e la determinazione di tutti i giovani atleti impegnati.

Motyka Bike School ancora prima tra le società

La soddisfazione finale arriva dalla classifica a squadre, dove la Motyka Bike School Modica si conferma al primo posto anche nella seconda tappa della Coppa Sicilia XCO, confermando solidità, continuità e qualità del lavoro svolto.

A commentare la prestazione è Arianna Melilli, che evidenzia non solo i risultati ma soprattutto lo spirito del gruppo.

“Anche a Palagonia sono arrivati risultati lusinghieri che ci hanno permesso di riconfermarci al primo posto tra le società partecipanti. Ma quello che più conta è lo spirito di squadra. I coach Laura Melilli e Giuseppe Tagliarini hanno trovato il giusto mix tra competizione e divertimento. Ai nostri piccoli campioni chiediamo di continuare su questa strada”.

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