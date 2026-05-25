Motyka Bike School Modica protagonista ad Agrigento: ottimi risultati alla terza tappa di Coppa Sicilia Giovanissimi XCO

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Grande giornata di sport e crescita per la Motyka Bike School Modica, impegnata ieri ad Agrigento nella terza tappa di Coppa Sicilia Giovanissimi XCO. Nella suggestiva cornice della “Città dei Templi”, tra circa 30 società partecipanti, il team modicano ha conquistato un brillante quarto posto nella classifica di tappa per società, confermandosi tra le realtà più attive e competitive del panorama regionale giovanile della mountain bike.

Una giornata intensa, caratterizzata da entusiasmo, spirito di squadra e prestazioni di rilievo, che ha messo in evidenza il lavoro tecnico e formativo portato avanti dalla società giallonera.

I più piccoli aprono la giornata: esperienza e crescita nella categoria promozionale

Prima dell’inizio delle gare ufficiali, spazio alla categoria “minipg”, dove i giovanissimi atleti della Motyka Bike School Modica hanno vissuto un’importante esperienza formativa senza classifica. In evidenza Alessandro Crucetta, Giorgio Floridia, Elsa Borgese e Tommaso Tela, protagonisti di una prova dimostrativa all’insegna del divertimento e dell’apprendimento.

Un momento fondamentale per la crescita sportiva dei più piccoli, che hanno potuto respirare il clima della competizione in un contesto sereno e educativo.

Le gare: risultati importanti e un successo nella categoria G2M

La competizione è entrata nel vivo con la categoria G1M, dove Carlo Andrea Borgese ha chiuso al diciottesimo posto, dimostrando impegno e continuità.

Nella categoria G2M, la Motyka Bike School ha ottenuto risultati di grande rilievo: ottavo posto per Santiago Borgese e soprattutto una straordinaria vittoria di Nicolò Tagliarini, che ha conquistato il gradino più alto del podio. Ottima anche la prestazione di Simone Adamo, quarto classificato, seguito da Gabriele Aprile al sesto posto, Lorenzo Cassarino al tredicesimo e Thomas Cataudella al diciannovesimo.

Un gruppo numeroso e competitivo che ha confermato la solidità del settore giovanile modicano.

Altri podi e conferme nelle categorie superiori

La giornata positiva per la Motyka Bike School Modica è proseguita anche nelle categorie successive. Nella G5M, infatti, è arrivato un prestigioso secondo posto per Dominik Borgese, risultato che conferma la crescita del team anche nelle fasce più alte del settore giovanile. Da segnalare anche la ventottesima posizione di Saro Cicero.

Ottimi risultati anche nel settore femminile, dove la squadra ha conquistato un eccellente secondo posto con Bruna Maria Puccia nella categoria G5F, confermando la competitività del gruppo anche nelle prove in rosa.

Lo spirito del team: crescita, divertimento e formazione

Al termine della gara, dalla Motyka Bike School Modica è arrivato un commento che riassume lo spirito della giornata: una competizione vissuta con entusiasmo, ma soprattutto come occasione di crescita sportiva e personale.

«Anche ieri abbiamo vissuto una bella giornata di sport – hanno dichiarato dalla società –. I nostri atleti si sono divertiti e hanno potuto confrontarsi con diverse realtà della mountain bike siciliana, avendo così la possibilità di fare nuove esperienze che serviranno per il futuro. Abbiamo ottenuto ancora buoni risultati e questo è per noi motivo per continuare a lavorare con dedizione, tenendo sempre presente che la cosa che più ci interessa è promuovere la disciplina e far divertire i nostri atleti».

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