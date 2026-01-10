Mountain bike, trionfo ibleo: Giovanni La Porta conquista la Coppa Sicilia XCO

L’atleta ragusano Giovanni La Porta conquista la maglia di campione regionale di Coppa Sicilia Cross-Country Olimpico (XCO), categoria Allievi primo anno, nella stagione 2025, portando in alto i colori dell’Asd Pedale Ibleo e del ciclismo ibleo.

Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato nel corso dell’Oscar del Ciclismo siciliano, svoltosi ad Agrigento e organizzato dal Comitato regionale della Federazione Ciclistica Italiana, alla presenza dei vertici federali e di due grandi nomi del ciclismo isolano e nazionale come Damiano Caruso e Filippo Fiorelli, ospiti d’onore della serata.

Una stagione da protagonista sui circuiti siciliani

Il titolo regionale arriva al termine di una stagione intensa e combattuta, che ha visto Giovanni La Porta distinguersi costantemente ai vertici delle classifiche nei suggestivi circuiti XCO della Sicilia. Percorsi tecnici e impegnativi, tra salite, discese, ostacoli naturali e sentieri forestali, hanno messo alla prova le capacità dell’atleta ragusano nelle tappe di Modica, Santa Ninfa, Pietraperzia, Randazzo, Ragusa, Agrigento e Bagheria.

La regolarità dei piazzamenti e la somma dei punti conquistati gara dopo gara hanno premiato la determinazione e la maturità sportiva del giovane biker, che ha saputo gestire pressione e difficoltà con grande lucidità.

Alla cerimonia di premiazione, al fianco di Giovanni La Porta, era presente la presidente uscente del Pedale Ibleo, Claudia Ruggeri, figura di riferimento per la crescita sportiva del team.

Pedale Ibleo protagonista anche con Occhipinti

La stagione 2025 si chiude con un bilancio estremamente positivo per il Pedale Ibleo. Ottimo secondo posto nella Coppa Sicilia XCO, categoria Allievi secondo anno, per Gianmarco Occhipinti, che conferma l’elevato livello del vivaio ibleo.

Soddisfazione e orgoglio sono stati espressi dall’attuale presidente dell’Asd Pedale Ibleo, Giovanni Gulino, e dallo staff tecnico composto da Roberto Distefano, Massimo Canzonieri e Franco Massari, che hanno accompagnato passo dopo passo la crescita dei giovani atleti.

Nuove sfide per il 2026

Il futuro guarda già alla prossima stagione. Giovanni La Porta, nel 2026, continuerà la sua avventura nel Cross-Country con i colori del Team Bikes Ragusa, guidato dalla presidente Claudia Ruggeri. Gianmarco Occhipinti, invece, intraprenderà una nuova esperienza nella specialità strada con il team Nial Nizzoli Almo.

