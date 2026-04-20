Motyka Modica domina la XCO dei Monti Iblei: pioggia di podi e primo posto a squadre

Parte nel migliore dei modi la stagione della Motyka Modica, protagonista assoluta alla XCO dei Monti Iblei, prima tappa della Coppa Sicilia di mountain bike. La “truppa” modicana, con ben 17 giovani atleti in gara, ha conquistato numerosi podi di categoria e soprattutto il primo posto nella classifica a squadre, confermando la qualità del lavoro svolto dal team.

Una giornata intensa, ricca di emozioni e risultati, che ha visto i giovani ciclisti distinguersi sin dalle prime battute della competizione.

Giovani talenti subito protagonisti

La manifestazione si è aperta con le esibizioni della categoria promozionale MPG, che ha regalato spettacolo pur senza classifica ufficiale. Poi spazio alle gare agonistiche, dove i portacolori della Motyka Modica hanno iniziato a raccogliere risultati significativi.

Nella categoria GM1, da segnalare l’esordio di Carlo Andrea Barone, che ha chiuso in ventottesima posizione, rompendo il ghiaccio in una competizione ufficiale.

Podi e vittorie nelle categorie giovanili

Ottimi risultati nella categoria G2M, con Santiago Borgese che conquista un brillante secondo posto, mentre Giuseppe Agosta chiude dodicesimo.

Dominio nella categoria G4M, dove Nicolò Tagliarini sale sul gradino più alto del podio, seguito dal compagno di squadra Simone Adamo, secondo classificato. Nella stessa categoria si distinguono anche Gabriele Aprile, ottavo, Lorenzo Cassarino, diciottesimo, e Thomas Cataudella, ventiquattresimo all’esordio.

Prestazioni di rilievo anche nella categoria G5F, con il secondo posto di Bruna Maria Puccia. Tra i pari età maschili, Dominik Borgese conquista la vittoria, mentre Saro Cicero conclude in trentaquattresima posizione.

Grande soddisfazione nelle parole di Arianna Melilli, che ha sottolineato il valore educativo dello sport:

«La prima gara stagionale è sempre la più emozionante. Per alcuni è l’esordio, per altri è la conferma di un percorso. Ma ciò che conta davvero è vedere i ragazzi lottare con entusiasmo e divertirsi».

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