Mountain Bike, Coppa Sicilia: la Motyka Bike School di Modica riparte con ottimi risultati a Rometta Marea

Dopo la pausa estiva, la Mountain Bike siciliana è tornata protagonista con la quinta tappa della Coppa Sicilia, andata in scena ieri a Rometta Marea, nel messinese. Per la Motyka Bike School Modica è arrivata subito una pioggia di soddisfazioni e piazzamenti di rilievo.

A brillare è stato ancora una volta Nicolò Tagliarini, che ha confermato il suo talento conquistando il primo posto nella categoria G3M, salendo sul gradino più alto del podio. Nella stessa categoria, ottima prova anche per Simone Adamo, che ha chiuso al terzo posto, mentre Gabriele Aprile ha centrato la nona posizione, dimostrando grande crescita.

Sfiora il podio Santiago Borgese, che nella G1M si è fermato a un passo dal terzo posto classificandosi quarto. Buona prestazione anche di Dominik Borgese, che nella G4M ha conquistato un meritato quinto posto.

Soddisfazione da parte della dirigenza giallonera:

“Dopo le vacanze estive abbiamo iniziato il nostro cammino in maniera positiva – spiega Arianna Melilli – I nostri atleti hanno ottenuto buoni risultati e prestazioni solide. La cosa che più ci rende felici, oltre ai piazzamenti, è che tutti hanno dato il massimo affrontando la gara con entusiasmo e spirito di divertimento”.

© Riproduzione riservata