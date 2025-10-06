Coppa Sicilia, festa giallonera: la Motyka Bike School Modica conquista quattro podi

Si chiude con grandi soddisfazioni la stagione della Motyka Bike School Modica, protagonista della VI e ultima tappa della Coppa Sicilia, disputata ieri a Comiso. Il team giallonero conferma la propria crescita, portando a casa quattro podi e il secondo posto nella classifica a squadre della giornata.

La competizione si è aperta con i giovani Alessandro Crucetta, Leonardo Cicero e Sam Iacono, schierati nella categoria Mini PG. Nelle gare ufficiali i riflettori sono andati a Santiago Borgese, primo classificato nella categoria G1M, e a Nicolò Tagliarini, che ha conquistato il gradino più alto del podio nella G3M. A completare l’ottima prestazione di squadra nella stessa categoria, il secondo posto di Simone Adamo e il sesto di Gabriele Aprile. Buona la prova anche per Lorenzo Cassarino, che ha chiuso in 23ª posizione.

Il quarto podio di giornata porta la firma di Dominik Borgese, terzo classificato nella categoria G4M.

Soddisfatta la dirigente Arianna Melilli, che ha commentato così il successo del team: “Innanzitutto mi preme ringraziare i tecnici Rosario Tagliarini e Laura Melilli per il grande lavoro svolto e la dedizione che mettono nella crescita dei nostri giovani atleti. È stata un’altra bella giornata di sport, fatta di impegno, rispetto e divertimento. Chiudiamo questa stagione con risultati importanti e con la consapevolezza della crescita costante dei nostri piccoli corridori, che hanno visto ripagato il loro impegno e i loro sacrifici. Un ringraziamento speciale va a loro, alle famiglie e agli sponsor che ci hanno permesso di vivere questa avventura con serenità”.

Con questi risultati, la Motyka Bike School Modica chiude una stagione da protagonista, consolidando la sua presenza tra le realtà più promettenti del ciclismo giovanile siciliano.

