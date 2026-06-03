Rosario Iacono sorprende tutti: a soli 16 anni conquista le selezioni per i Mondiali 2026

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Talento, determinazione e coraggio. Sono questi gli ingredienti che hanno caratterizzato la straordinaria giornata vissuta al Palabattiati di Sant’Agata Li Battiati in occasione delle selezioni Ico – Road to World Championship 2026, dove gli atleti guidati dal maestro Angelo Corifeo hanno messo in mostra qualità tecniche e carattere, conquistando risultati di grande prestigio.

A prendersi la scena è stato il giovanissimo Rosario Iacono, appena sedicenne, autore di una prestazione che ha impressionato addetti ai lavori e pubblico. Impegnato nella categoria -60 kg, il giovane atleta ha affrontato un percorso particolarmente impegnativo, trovandosi di fronte avversari più grandi e con maggiore esperienza.

Una sfida che non ha intimorito il talento ragusano, capace di affrontare ogni incontro con personalità e lucidità fino a conquistare una vittoria netta, ottenuta con verdetto unanime contro un avversario di 19 anni. Un successo che rappresenta molto più di una semplice vittoria sportiva: è la conferma di una crescita costante costruita attraverso allenamenti intensi, sacrifici e grande dedizione.

«Rosario ha dimostrato una maturità straordinaria per la sua età. Ha accettato una sfida difficile senza alcuna esitazione e ha saputo imporsi con autorevolezza. È stata una prova che mi ha reso davvero orgoglioso», commenta il maestro Angelo Corifeo.

Ma le soddisfazioni non si sono fermate al successo di Iacono. Anche i più giovani della squadra hanno offerto segnali estremamente incoraggianti. Nella demo fight si sono messi in evidenza Giuseppe Valerio, Leo Brafa e Marco Micieli, protagonisti di esibizioni che hanno evidenziato tecnica, carattere e una notevole capacità di interpretare il combattimento.

Prestazioni che confermano il valore del lavoro svolto quotidianamente in palestra e la crescita di un gruppo che continua a distinguersi per impegno e passione.

«Sono orgoglioso di tutti i ragazzi. Dietro ogni risultato ci sono sacrifici enormi, rinunce e tanto lavoro. Vederli crescere come atleti e come persone è la soddisfazione più grande. Hanno sogni importanti e stanno dimostrando di avere tutte le qualità per raggiungerli», sottolinea Corifeo.

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