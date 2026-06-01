Rispescaggio alle porte. Lo Scicli C.R. potrebbe rimanere in Promozione

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Una retrocessione dalla Promozione in Prima Categoria arrivata dopo la sconfitta nella gara due con il Frigintini dei play-out sul terreno del “Pietro Scollo” di Modica. Da questo “momentaccio” per la società cremisi potrebbe arrivare la rinascita con il ripescaggio che potrebbe essere alle porte. Tutto al condizionale, al momento. Se sul fronte “acquisizione” di nuovi soggetti societari – si parlava di trattative con esponenti di Ragusa – non ci sono notizie di grande rilievo che diano speranza su nuove risorse economiche ed umane mentre su quello del ripescaggio, di cui si parlava già fin da dopo la sconfitta con il Frigintini, ci sarebbero buone speranze. Speranze legate al fatto che a favore dello Scicli ci sarebbe un buon punteggio riconducibile alle squadre finaliste dei play-out nelle graduatorie di ripescaggio e l’ipotesi di nuovi posti nei campionati regionali. A ciò comunque sarebbe legato il problema società che dovrebbe essere rinnovata con nuovi soci e nuove forze. Il campionato di Prima categoria potrebbe non essere quello in cui andrebbero a giocare i cremisi che potrebbe essere richiamati in quello di Promozione. Speranze legate a nuove notizie che al momento non arrivano ma che non sono peregrine. Ed, intanto, si attendono i lavori di sistemazione dello stadio “Ciccio Scapellato” che, con il terreno in terra battuta, scoraggia giocatori ed allenatori dal venire a giocare a Scicli.

Foto: repertorio

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