Dalla delusione alla rinascita: lo Scicli Calcio giura amore eterno ai colori cremisi

Una dichiarazione che arriva al cuore. E’ la dichiarazione del trio dirigenziale Bartolo Alecci, Angelo Massari e Peppe Puglisi che, dopo la sconfitta nei play-out di Promozione con il Frigintini, incassa la retrocessione in Prima Categoria ed annuncia una fase legata al passato ed al presente ma che guarda al futuro magari con la partecipazione attiva non solo degli Ultras ma anche del mondo dell’imprenditoria locale. “Negli ultimi sei anni abbiamo portato due squadre in Promozione e soprattutto fatto tornare l’amore per i colori cremisi – dichiara il trio Alecci, Massari, Puglisi – lo abbiamo fatto affrontando enormi sacrifici economici, togliendo tempo alle nostre famiglie e non avendo una struttura degna di una squadra sportiva. Per anni abbiamo giocato a porte chiuse e gli ultimi due anni solo con cento spettatori. Incassi nulli e grandi sponsor che non investono per la fatiscente struttura. Possiamo non piacere a tanti ma ad oggi siamo stati gli unici che hanno messo cuore e risorse per lo Scicli calcio”.

La società non si è mai arresa, ha chiesto “aiuto” economico e continua a farlo anche ora ed ha un progetto di rinascita.

La retrocessione è una nostra sconfitta e come sempre noi ci mettiamo la faccia e ci prendiamo le colpe e le responsabilità di scelte errate fatte però sempre in buona fede tra mille difficoltà – continua la riflessione dei tre dirigenti cremisi – ci è stato chiesto da diverse città limitrofe il titolo sportivo ma il titolo è del popolo sciclitano e resterà a Scicli. Stiamo già lavorando per trovare le condizioni giuste per fare un progetto a medio lungo termine che non si fermi alla prossima stagione ma guardi al futuro nella speranza che finalmente lo stadio Scapellato diventi una struttura importante e fruibile. È in fase di conclusione un progetto che ha come obiettivo il coinvolgimento dell’economia locale perchè lo Scicli è un patrimonio di tutti gli sportivi e per fare tornare grande lo Scicli c’è bisogno di tutte le componenti societarie, economiche locali, degli sportivi e dell’ Amministrazione comunale. Abbiamo un gruppo Ultras e di tifosi che hanno diritto di contestare perchè l’amore per la squadra è forte però noi li ringraziamo sempre perchè ci seguono per tutta la Sicilia”.

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