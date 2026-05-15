Per il Comiso Calcio sfuma la Promozione ma il sogno verdarancio continua a crescere

Si chiude con l’amarezza della finale playoff persa contro il San Gregorio, ma anche con la consapevolezza di aver costruito basi solide per il futuro, la stagione del Comiso Calcio. La squadra verdarancio ha visto sfumare soltanto all’ultimo passo il sogno Promozione, arrendendosi nella finalissima di Prima Categoria disputata il 26 aprile sul neutro di Canicattini Bagni.

A festeggiare il salto di categoria è stato il San Gregorio di Catania, capace di imporsi in una gara intensa e combattuta. Per il Comiso resta però un percorso importante, che conferma la crescita sportiva e societaria di una realtà nata appena due anni fa e già protagonista nei vertici del calcio dilettantistico siciliano.

“Questo era il nostro secondo campionato di Prima Categoria – racconta il presidente Gaetano Tomasello –. Nel primo anno avevamo puntato alla salvezza, raggiungendo anche una buona posizione di metà classifica. In questa stagione, invece, volevamo disputare un campionato di vertice e provare a conquistare la Promozione. Siamo stati sempre nelle zone alte della classifica e abbiamo superato Pozzallo e Don Bosco 2000 nei playoff, prima della finale contro il San Gregorio”.

Una stagione vissuta tra entusiasmo, sacrifici e un forte legame con la città. “I nostri ragazzi hanno giocato con grande generosità – continua Tomasello – ma il San Gregorio ha saputo gestire meglio i momenti decisivi della partita. Ripartiremo con lo stesso obiettivo: conquistare il salto di categoria. Comiso merita una categoria superiore e noi continueremo a lavorare per regalare questo sogno alla città”.

Una società sempre più strutturata

Oltre ai risultati sportivi, il Comiso Calcio guarda con orgoglio anche alla crescita della struttura societaria. In due anni il club si è rafforzato grazie all’ingresso di nuovi soci e dirigenti, consolidando un progetto ambizioso.

Gaetano Tomasello è stato confermato presidente. Angelo Tumino ricopre il ruolo di vicepresidente, mentre Alessio Criscione guida la segreteria. Gabriele Gulino è il team manager. Tra i dirigenti figurano anche Salvo Bonifacio, Alessio Occhipinti, Biagio Zago e Chiara Giummarra.

Sul fronte tecnico, la società punta a confermare lo staff guidato dall’allenatore Raffaele Monaco, subentrato nel corso della stagione allo stesso Tomasello. Anthony Tidona continuerà nel ruolo di direttore sportivo, Alessandro Scaglione sarà viceallenatore e preparatore dei portieri, mentre Antonio Gurrieri coordinerà lo staff medico.

“L’obiettivo è mantenere l’ossatura attuale e rafforzare ulteriormente squadra e società”, spiega Tomasello.

Comunicazione vincente e tifosi protagonisti

Uno degli elementi distintivi della stagione verdarancio è stato anche il forte coinvolgimento dei tifosi attraverso una comunicazione moderna, diretta e coinvolgente. Le dirette Facebook di Biagio Zago, i video e le interviste curate da Chiara Giummarra hanno raccolto migliaia di visualizzazioni, creando un legame forte tra squadra e sostenitori.

“Ci seguono utenti anche dall’estero – sottolinea Alessio Occhipinti, responsabile della comunicazione –. Per tanti comisani lontani da casa, i colori verdarancio rappresentano un punto di riferimento emotivo. I nostri contenuti raccontano Comiso con passione e identità”.

Fondamentale anche il supporto dei partner commerciali, che hanno sostenuto il progetto sportivo durante tutta la stagione. “Vogliamo costruire un percorso ancora più ambizioso insieme ai nostri sponsor e a nuovi partner”, aggiunge Occhipinti.

Futuro e giovani: arriva il torneo Master Cup

Lo sguardo è già rivolto alla prossima stagione e ai nuovi progetti. Nelle prossime settimane il club organizzerà il torneo “Master Cup”, competizione dedicata a squadre composte da calciatori impegnati nei campionati dilettantistici.

“Il torneo sarà una vetrina importante per tanti giovani talenti – conclude Occhipinti – e consentirà ai nostri osservatori di individuare profili interessanti per il futuro del Comiso Calcio”.

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