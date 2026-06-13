Fumata nera per il Vittoria: i dirigenti gettano la spugna. Non c’è accordo per la squadra del prossimo campionato

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Fumata nera per il Vittoria calcio. Dopo due settimane di trattative i dirigenti non hanno ancora raggiunto l’accordo per varare la squadra della prossima stagione.

Il dirigente Giuseppe Cilio continua a utilizzare le foto del Conclave per raccontare e spiegare ciò che accade a Vittoria. Stavolta ha pubblicato la foto di alcuni cardinali in piedi che – a suo dire – si sono alzati per andar via. Emblematicamente, Cilio ha voluto far sapere che l’accordo tra i dirigenti non c’è e che per ora il “tavolo” si è chiuso con un nulla di fatto e senza nessuna decisione concreta.

Un’altra foto rappresenta Cilio e Pinnolo in abiti “papali”, con un largo sorriso e nulla di più.

Per due anni, il Vittoria ha disputato due campionati ad alto livello, fermandosi però ai play off. Tanta delusione in casa biancorossa e da parte di tanti , la consapevolezza che bisogna saper programmare bene e spendere adeguatamente le risorse necessarie.

Di contro, Vittoria è una delle piazze più calde della Sicilia, i tifosi non hanno mai fatto mancare il proprio sostegno e gli spalti sono stati quasi sempre pieno. Accade in poche città e per poche società.

Ma l’amarezza è tanta. Il Vittoria ha perso al secondo turno dei play off contro l’avola che ora sta disputando la finale play off. Se domani prevarrà nella gara casalinga contro il Kamarat (ha già vinto fuori casa per uno a zero), l’Avola conquistare la promozione in serie D.

Se l’Avola dovesse in serie D, la Sicilia sud orientale avrà un bel lotto di squadre in quella categoria. Oltre al Ragusa, che ha conquistato una inaspettata e meritata salvezza, ci sarà il neo promosso Modica e il Gela. Sarà un campionato molto competitivo, dove ci sono anche nobili decadute come il Trapani.

I dirigenti del Vittoria, per ora, non parlano. Se non per perifrasi e per annunci sui social. I tifosi stanno alla finestra e attendono.

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