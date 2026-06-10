Il “conclave” del Vittoria calcio sta per terminare. Una foto sui social annuncia la decisione imminente

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Una settimana fa, l’immagine di un comignolo con il fumo nero che fuoriusciva. Ora è la foto dei cardinali riuniti in conclave a dare l’immagine di ciò che sta accadendo in casa del Vittoria.

La decisione sul futuro della società biancorossa è imminente. Ancora una volta i dirigenti sono riuniti per cercare una soluzione e decidere il nuovo assetto societario e soprattutto i programmi per la prossima stagione. Dopo un mese di trattative, di riunioni frenetiche, la decisione sembra sia ormai vicina. E la riunione di oggi potrebbe concludersi – il condizionale è d’obbligo – con una decisione.

Dopo la delusione per l’esclusione dalla finale dei play off, sconfitti dall’avola che ora sta cavalcando verso il successo, i dirigenti del Vittoria guardano al futuro. Per due stagioni hanno investito soldi, tempo e fatica per costruire la squadra e regalare il grande calcio alla città e ai tifosi. Dopo la delusione della passata stagione, nel campionato che si è appena concluso, si è raggiunto l’apice. Nel finale, la squadra che aveva fatto bene per tutta la stagione, conquistando il secondo posto con largo anticipo, si è disunita, è stata sconfitta nelle ultime tre gare di campionato, ha pareggiato in extremis nel primo turno di play off contro il Mazzarrone e poi ha perso in casa contro l’avola, lasciando alla squadra rossoblu il passaporto per proseguire nel torneo.

E l’Avola, superato lo scoglio del Vittoria, è ormai a un passo dalla meta. Nel turno successivo ha battuto l’Oppido, squadra dell’eccellenza lucana e nella finale sta affrontando il Kamarat. Nella gara di andata, fuori casa, ha vinto per uno a zero. Se saprà mantenere il risultato nella gara di ritorno domenica prossima tra le mura amiche, avrà conquistato la serie D.

Il risultato dell’Avola, accresce il rammarico dei dirigenti del Vittoria. Che squadra costruire per il futuro e con quali priorità ?

La prima decisione riguarda l’assetto societario e – a seguire – anche l’assetto organizzativo. Poi bisognerà decidere la guida tecnica. Tra i nomi che sono circolati anche quelli di Nicolò terranova, che ha guidato al squadra nella seconda parte del campionato 2024 – 2’025, il primo disputato in Eccellenza. Era uno dei nomi dapprima più insistenti, poi sono subventtate anche altre ipotesi. L’obiettivo è costruire una squadra che non deve essere ripensata a dicembre, con cambi in corsa di allenatore, direttore sportivo e giocatori. È accaduto per due stagioni, ora si vorrebbe partire con il piede giusto.

Tonino Figliomeni ha fatto bene a Vittoria, ma il crollo finale della squadra e le ultime sconfitte hanno fatto cadere le quotazioni del tecnico calabrese. Che ha lasciato un buon ricordo a Vittoria, ma che difficilmente varcherà ancora lo Stretto in direzione della terra iblea.

Per sapere qualcosa in più bisognerà attendere la fine del Conclave. Che – come quello di un anno fa a Roma – non dovrebbe essere lungo.

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